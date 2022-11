Sara Scarsella, l'unica donna (di Ariccia) premiata dalla Michelin «Ecco i piatti che hanno fatto innamorare gli ispettori»

Venerdì 11 Novembre 2022, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:58

È una «cucina giovane fatta di piatti comprensibili che non hanno bisogno di essere raccontati» quella di Sara Scarsella, classe 1992, unica donna ad aver conquistato una nuova stella nella guida Michelin 2023, e Matteo Compagnucci, anche lui chef stellato e proprietario di Sintesi ad Ariccia.

L'apertura in piena pandemia, le difficoltà del lockdown e poi la sfida impossibile, affrontata con la sorella Carla, di rivoluzionare l'idea di cucina ad Ariccia, patria della porchetta, ora culla di innovazione e contaminazione. «Ci siamo insediati in punta di piedi», raccontano. «All'inizio qualcuno ci ha chiesto la porchetta ma non abbiamo ceduto».