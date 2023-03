Santo del giorno oggi 5 marzo: Sant'Adriano, boom di devozioni, è il protettore di rider e corrieri. Risparmiato dal leone e sgozzato dal centurione

Santo del giorno oggi 5 marzo: Sant'Adriano di Cesarea. Fra tutti i santi martiri è fra quelli che hanno visto costantamente crescere la devozione, in particolare in questi ultimi anni, per il fatto di essere protettore di corrieri, rider e, in genere, di chi viaggia per lavoro. Morì giovanissimo nel 309 rifiutandosi di rinnegare la fede cristiana che aveva abbracciato fin da ragazzo.

Nonostante le persecuzioni ordinate da Diocleziano fossero all'apice, insieme all'amico Eubolo intraprese un viaggio in Palestina (ecco perché è protettore di chi viaggia per lavoro) per diffondere la fede in Cristo. Il governatore Firmiliano lo condannò alla morte più atroce, la damnatio ad bestias, ma il leone che doveva sbranarlo durante i giochi nell'arena nel giorno della Fortuna (5 marzo) si rifiutò di assalirlo. Adriano venne allora sgozzato con il gladio da un centurione.