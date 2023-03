Santo del giorno oggi 4 marzo: San Casimiro, il re casto che rinunciò alla corona e alle nozze con la figlia dell'imperatore per aiutare i poveri

Santo del giorno oggi 4 marzo: San Casimiro. Morì nel 1484 in Polonia ad appena 25 anni trascorsi fin dall'adolescenza in preghiera e lontano dagli agi di corte che il suo censo gli avrebbe garantito. E fu sempre generoso con i poveri rinunciando ai beni che gli derivavano dal'essere nato nella famiglia reale della Polonia. Il principe Casimiro, venerato il particolare nell'Europa dell'Est.

E' il patrono di Polonia e Lituania. Dopo l'educazione cattolica ricevuta dalla madre Elisabetta d'Austria, venne eletto a 13 anni re di Ungheria per una manovra di ricche famiglie polacche e ungheresi. E dovette anche mettersi alla testa dell'esercito, lui che poi vivrà in castità, preghiera e penitenza. Riportata la pace, rinunciò alla corona e anche alle nozze con la figlia dell'Imperatore di Germania. Ben presto venne definito «il difensore degli indigenti». Nel 1483, mentre viaggiava fra Ungheria e Lituania per mettere la sua saggezza al servizio dei sovrani, venne colpito da anemia che degenerò in tubercolosi. I medici poco poterono perché Casimiro non rinunciava, anche così debilitato, ai digiuni e alle penitenze. Venne seppellito nella cappella del castello di Vilnius.