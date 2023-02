Santo del giorno oggi 27 febbraio: San Gregorio e il best seller Libro della Lamentazione

Santo del giorno oggi 27 febbraio: San Gregorio era un monaco armeno nato 951 e morto nel 1003 che ha vissuto sempre in conventi nella zona di Narek, in Armenia, in vista del monte Ararat. Teologo, poeta, filosofo, mistico è autore di testi divenuti determinanti nella storia della Chiesa.

Al dottore della Chiesa è attribuito il Libro della Lamentazione che influenzò non solo la dottrina cristiana in Armenia: un'opera prima trascritta dagli amanuensi e poi stampata in un numero eccezionale di copie, un best seller paragonato alle Confessioni di Sant'Agostino. In breve, Gregorio, nel libro scritto durante una lunga malattia, spinge a mettersi totalmente nelle mani di Dio evitando le grettezze della vita terrena.