Santo del giorno oggi 26 febbraio: Sant'Alessandro da Alessandria, la lotta agli eretici e e la nascita del "Credo"

Santo del giorno oggi 26 febbraio: Sant'Alessandro da Alessandria. Nato a metà del terzo secolo, divenne patriarca di Alessandria nel 313 godendo subito di grande prestigio e forte autorità. La sua principale battaglia fu quella di difendere il dogma contro l'Eresia di Ario che andava diffondendosi. L'attività dehgli eretici prese così fora che Alessandro decise di convocare il primo concilio ecumenico che si tenne nel 328 a Nicea, nell'attuale Turchia. Una volta che Ario, che sosteneva che il Figlio è creato dal Padre, che gli inferiore e che è differente da Lui anche come sostanza, venne definitivamente condannato, Alessandro e gli altri partecipanti al primo consiglio idearono la formula «Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre», come si recita nel Credo.