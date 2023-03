Santo del giorno oggi 1° marzo, Sant'Albino da Angers, con la preghiera sfondò il muro del carcere liberando i prigionieri

Santo del giorno oggi 1° marzo, Sant'Albino da Angers: monaco e vescovo (contro alla sua volontà) di Angers, era nato a Vannes (Bretagna) nel 470. Lottò contro i matrimoni incestuosi, assai diffusi nei ceti nobili, ed ebbe un grande seguito grazie alla sua generosità: usava i beni della diocesi per aiutare i poveri e per riscattare i prigioneri dei pirati che risalivano al Loira.

Fra i miracoli che gli sono attribuiti c'è la morte improvvisa del soldato che si opponeva alla sua visita di una carcerata: il re Childeberto, che aveva fatto rinchiudere quell'innocente, ne fu così impressionato che liberò la donna. E poi il crollo di una parete della torre carceraria di Angers in cui erano stati imprigionati ingiustamenti alcuni fedeli che riuscirono poi a fuggire. Per essi fu la forza della preghiera del vescovo Albino a far crollare quel muro.

Morì ad Angers nel 550 il 1° marzo 550.