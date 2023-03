Santo del giorno oggi 14 marzo: Santa Matilde, sposa a 13 anni dell'imperatore Enrico l'Uccellatore, tradita dai figli e rinchiusa in convento

​Santo del giorno oggi 14 marzo: Santa Matilde. Nata in una nobile famiglia della Sassonia, educata in convento e data in sposa a 13 anni al principe Enrico, 33 anni, detto L'Uccellatore, che nel 919 divenne imperatore di Germania (Enrico I di Ssassonia). Moglie devota e madre irreprensibile, diede alla luce e si occupò dei figli Ottone, Enrico e Brunone senza dimenticare di sostenere una moltitudine di poveri.

Alla morte prematura dell'imperatore, colpito da una paralisi, nel 936 fu vittima della lotta fra gli stessi figli per la successione al padre: anni durissimi per la principessa privata di ogni bene e rinchiusa in convento. Lei sopportò ogni umiliazione con cristiana rassegnazione e dedicandosi alla preghiera.

Dopo lunghi anni, venne trovato un accordo. Matilde, uscita dal monostare, continuò a vivere nella preghiera e nella carità per i più poveri fino alla morte, nel 968.