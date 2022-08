Santanchè, dopo i danni al Twiga la frecciatina agli haters: "Rosicate!". Ecco cosa è successo

"La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo". Con queste parole Daniela Santanché ha mostrato sui suoi social i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi al Twiga. Le immagini mostrano il famoso locale di Forte dei Marmi gestito dalla Senatrice insieme a Flavio Briatore dopo una tromba d'aria.

Oltre ai numerosi messaggi di solidarietà, ci sarebbe stato anche chi avrebbe "festeggiato" per quanto accaduto. A questi "haters" Daniela Santanché ha risposto con le immagini di una serata al Twiga. "Alla faccia di tutti coloro che oggi festeggiavano per i danni al Twiga – scrive su Instagram – vi dedico la serata che grazie alla nostra meravigliosa squadra siamo riusciti, in formato ridotto ad aprire, rosicate!"