Sanremo, Crisanti contro Madame: «Deve essere esclusa, come fu con Djokovic». Bassetti: «Non c'è più obbligo di vaccino»

Madame a Sanremo 2023 dopo l'indagine sui presunti falsi vaccini? Risponde il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1: «È grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile». Crisanti è anche intervenuto sul collegamento del presidente dell'Ucraina Zelensky al Festival: «Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso». «A mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato», ha aggiunto il virologo.

Madame, la verità sul vaccino: «Non l'ho fatto perché i miei sono No vax, poi ho cambiato idea»

Bassetti: «Non c'è più obbligo di vaccino»

«Del caso Madame se ne deve occupare la magistratura, se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo. Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico. Oggi non c'è più nessun obbligo di vaccinarsi contro il Covid, guardiamo avanti e non indietro ed evitiamo speculazioni». Così l'infettivologo Matteo Bassetti, ha commentato le parole di Crisanti.