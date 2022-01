Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: «Sono a casa senza grandi sintomi»

Anche il maestro Beppe Vessicchio ha contratto il Covid. Il direttore d'orchestra non sarà all'Ariston per Sanremo 2022 a meno che non si negativizzi entro lunedì. «Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival». Beppe Vessicchio ha rivelato in un'intervista all'Adnkronos di essere «positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi».

«Ho ancora un pò di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo», ha aggiunto. Mentre ad allietare la sua quarantena ci sono i voti e le preferenze di chi lo candida ironicamente al Quirinale: qualcuno lo ha votato in uno dei primi quattro scrutini ed anche Alexa, l'assistente personale di Amazon, a chi gli chiede di scegliere un presidente della Repubblica risponde con il nome del direttore d'orchestra più popolare d'Italia.

«L'ho saputo - ha reagito lui - mi fa molto ridere. Ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto, che dice sempre che metterei d'accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire», aggiunge. Poi tornando alla preparazione del Festival, ammette: «Quest'anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell'anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell'orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso», conclude.