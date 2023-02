Sanremo 2023, Tananai racconta il suo secondo festival anche su TikTok

Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:58

Dopo ‘Sesso occasionale’, classificatasi ultima confermando poi – una volta di più – la fortuna di tale posizionamento, Tananai porta al Festival di Sanremo 2023 ‘Tango’. Il lato b di un artista la cui espressione creativa è fatta di luci e di ombre, come l’album ‘Rave, Eclissi’ descrive a pieno. La canzone, online e in radio dopo la prima esibizione on stage, è scritta da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione insieme al cantautore. E per sbirciare nel dietro le quinte di una giornata tipo al festival attraverso gli occhi di un artista, ecco i ‘Sanremo Diaries’ direttamente dal profilo TikTok di Tananai. Foto di Roberto Graziano Moro da Ufficio Stampa W4Y / Video TikTok

