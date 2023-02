Sanremo 2023, Rosanna Fratello: «Sono un'icona gay, amo la fluidità. Polemiche? A me dissero di svenire»

A Rosanna Fratello piacerebbe tornare a cantare a Sanremo. «Sono fiduciosa, Amadeus è una persona meravigliosa e chissà se fra i tanti che vorrebbero andare a Sanremo non possa scegliere il mio brano. Lo spero tanto», ha detto l'artista, ospite di Non Stop New su Rtl 102.5. «Oggi ci sono i talent show, prima c'erano i concorsi. È tutto un giro che poi torna. Le cose cambiano, prima era più semplice. Per partecipare ai concorsi andavo ovunque e li vincevo tutti», ha sottolineato.

«Sono stata fortunata, ho avuto una carriera che è andata subito a cento all'ora. Ho avuto un pubblico affezionatissimo nonostante non avessi chissà che grandi canzoni, ero la ragazza della porta accanto. Ero acerba e da accompagnare. Poi è arrivato Cristiano Malgioglio». Del cast di quest'anno «mi piace molto Madame, ha questa voce che resta. Mi piace anche la sua immagine, femminile ma anche un pò maschile. Io sono un'icona gay, amo questa fluidità», ha detto Rosanna Fratello. «Mi piace Elodie e metto sul podio anche Mengoni». Quanto alle polemiche su Rosa Chemical: «Rosa Chemical lo conosco poco. Le polemiche intorno al Festival di Sanremo ci sono sempre state. A Sanremo bisogna fare rumore. Quando c'ero io i discografici mi dissero di svenire, di inventare qualcosa per far parlare».