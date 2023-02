Sanremo 2023, Piero Pelù e lo scippo della borsetta: ecco come è nata questa scenetta

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:59

Piero Pelù ha fatto un'apparizione al Festival di Sanremo 2023, dove si è reso protagonista di un siparietto simpatico. Mentre cantava la canzone "Gigante", ha preso la borsa di una signora del pubblico e ha iniziato a giocarci, facendo subito tornare alla mente agli utenti di Twitter il suo siparietto al festival del 2020, quando, regolarmente in gara, "rubò" una borsa dalla platea del teatro Ariston, continuando a cantare. La sua trovata (assolutamente spontanea e per niente preventivata, come da lui stesso dichiarato) è diventata un meme virale sui social, generando commenti entusiasti da parte degli utenti. In tanti, infatti, speravano di rivedere il buffo gesto e hanno espresso il loro entusiasmo per la ripetizione di quella che ormai è diventata una tradizione. Photo Credits: Kikapress music: “Summer” from Bensound.com

