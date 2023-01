Sanremo 2023, la frecciatina di Orietta Berti contro Ultimo: i pronostici dei vincitori del Festival della cantante

Frecciatina di Orietta Berti contro Ultimo. Ospite di RTL 102.5, la cantante e opinionista, che ha partecipato ben 12 volte al Festival di Sanremo, parla della kermesse di quest'anno. «Il Festival di quest’anno è il massimo – commenta – Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni».

Sanremo 2023, l'intervista a Orietta Berti

E continua a parlare di Sanremo 2023: «La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello Vip ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai». Si lascia andare ancora a commenti Orietta Berti: «Per me il Festival più bello è stato quello del 2021 perché non c’era il pubblico ma solo l’orchestra e il maestro».

La frecciatina Ultimo

Ma chi vincerà secondo la cantante quest'anno? «Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia».

Affonda così il suo colpo contro Niccolò Moriconi, che nel 2019 era con "I miei particolari" era il vincitore annunciata. poi le cose, grazie soprattutto al voto della sala stampa, andarono diversamente e la kermesse fu vinta da Mahmood, che proveniva dalla categoria giovani.