Sanremo 2022, "L’amour toujours" di Gigi D'Agostino suonata dall'Orchestra del Festival: la mozione rimbalza sui social

Le note di Gigi D'Agostino sul palco del 72esimo Festival della canzone italiana. Le voci dei fan della leggenda della musica dance si uniscono sui social per inoltrare al direttore artistico la speciale richiesta: "Amadeus facci questo regalo".

Gigi D'Agostino al Festival di Sanremo: la richiesta dei fan

Sarebbe un regalo davvero speciale tanto per i fan quanto per lo stesso GigiDag, poter ascoltare le note dei suoi brani storici suonate nel teatro Ariston.

Mi unisco alla mozione per far suonare “L’amour toujours” all’Orchestra di Sanremo al Festival. Amadeus facci - e fagli - ‘sto regalo. pic.twitter.com/QiOxwsXoXf — Livio Ghilardi (@livioghilardi) January 17, 2022

Il Dj torinese ha raccontato negli scorsi mesi di star combattendo contro un "grave male" che lo ha colpito in modo "aggressivo". "È un dolore costante... non mi dà pace... La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo...", aveva scritto sui social.

Gigi D'Agostino, il flash mob da brividi dei fan sotto la casa dell'artista

D'Agostino ha ricevuto un'enorme ondata d'affetto sui social, dove in tanti gli hanno augurato di riprendersi presto da questa terribile malattia. Poche settimane fa Gigi D'Agostino era tornato a mostrarsi su Facebook e Instagram, senza nascondere le sue debolezze, con una foto che mostra tutta la sua sofferenza accompagnata da un messaggio carico di speranza: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po' di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore, Gigi». Nello scatto, il dj si tiene in piedi con un deambulatore.