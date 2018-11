Sandro Mayer, la figlia Isabella a Pomeriggio5: «Morto all'improvviso, fino al 10 novembre stava bene»

Sandro Mayer non era malato, è morto all'improvviso per una brutta infezione. Lo ha detto Isabella, la figlia del direttore di Di Più, in collegamento con Barbara D'Urso a Pomeriggio5. «È successo tutto all'improvviso per una brutta infezione. Ci tengo a precisare che è stata una cosa inaspettata, arrivata in una settimana, al massimo due. Il 10 novembre era il mio compleanno e stava bene», ha dichiarato.

«È stato in ospedale e pensava di uscire dopo pochi giorni, purtroppo non ne è più uscito - ha spiegato la figlia, incinta al settimo mese - Volevo precisare che è mancato a Milano, non a Roma. E un’altra cosa: non amava dire la sua età. Lui è più giovane, non aveva gli anni che avete detto».



«Lui non amava parlare di sé malato quindi dobbiamo parlare di altro. Mi piace ricordarlo non per la malattia che è arrivata all’improvviso», ha continuato Isabella.





