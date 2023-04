Sandra Milo, la sua vita: dall'infanzia poverissima e l'amore per Fellini al miracolo ricevuto

Sandra Milo è ancora un esempio per le ragazze a cui continua a dire: «Siate libere. Non abbiate paura nemmeno della morte», dice nell' intervista rilasciata al settimanale del Corriere della Sera. Lo scorso 11 marzo l'attrice musa di Federico Fellini (con cui ebbe una relazione lunga 17 anni) ha spento le candeline del suo novantesimo compleanno. Occasione perfetta per riavvolgere il nastro della sua vita e raccontarsi in libertà: dall'amore per il regista romagnolo al marito violento Moris Ergas. Fino a un episodio molto particolare: un miracolo che l'attrice sostiene di aver ricevuto da Dio quando è nata sua figlia Azzurra.

La morte della madre di Sandra Milo

Alla scrittrice Teresa Ciabatti racconta della madre e delle condizioni di povertà assoluta in cui è cresciuta. La mamma dell'attrice è morta a 55 anni per un cancro che «la paralizzava a letto, muoveva solo le mani. Io ero incinta di Deborah, e giravo 8e1/2 . Il giorno lavoravo, la notte stavo con lei. Rientravo dal set, e le facevo i massaggi alla gambe per alleviare il dolore». I dolori erano fortissimi e la donna ha chiesto alla figlia di aiutarla a morire. Ripercorre quei momenti, allora, e ricorda di aver prima detto di no e poi si aver preso coraggio.

Ha dovuto imboccare strade difficili Sandra Milo, come quando ha deciso di vivere in casa col marito, la mamma e la nonna. Il consorte, il produttore greco Moris Ergas, non era molto d'accordo e a un certo punto l'ha messa di fronte a un bivio: «O me o loro», e se ne andava di casa per un mese quando capiva che la moglie non intendeva rinunciare ad averle in casa.

Sandra Milo e Federico Fellini



Sandra Milo racconta di essersi innamorata subito del regista, mentre per lui non fu un colpo di fulmine. L'attruce era ancora sposata con Moris Ergas. Frequentava la loro casa a Fregene e regalò a Fellini e alla moglie Giulietta un albero. Il primo bacio se lo scambiarono a Roma, a Cinecittà. «Io svengo e lui mi dice: "Ma che bambocciona, una come te, svenire per un bacio”».

Il marito violento



Sandra Milo ha subito violenza dal marito. La picchiava prendendola a calci. Racconta che una volta l'ha raggiunta sul set e l'ha massacrata: naso rotto, mascella rotta, orecchie, da uno ha perso completamente l’udito. L'uomo le ha anche sottratto la figlia Debora. Per riaverla le ci sono voluti 44 processi.

Il rapporto con la fede e il miracolo

L'attrice sostiene di aver ricevuto un miracolo da Dio. Ed è quando la figlia Azzurra nacque di sette mesi e poi è morta subito dopo, sostiene l'attrice. La bimba è invece sopravvissuta grazie all'intervento tempestivo di una suora che pregava Madre Maria Mastena, una suora che è stata beatificata.

