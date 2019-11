Sandra Milo ai Lunatici: «Mi arrivano foto di ragazzi seminudi che si propongono»

“Si è belli solo quando qualcuno che ci piace ce lo fa notare”, a 86 anni Sandra Milo ha ancora corteggiatori, anche giovani. I ragazzi, dopo le sue interpretazioni sul palco, si propongono lasciandole fotografie hot.





Forse però non cercano solo un appuntamento: “Certe volte - ha spiegato ai microfoni de "I Lunatici" - quando faccio teatro mi arrivano fotografie di ragazzi seminudi che mi si propongono. Anche giovanissimi. Mi fanno un po' di paura, magari più che a me sono interessati alla mia borsa. Non penso all'idea di sposarmi, ho dormito in compagnia per tutta la vita, non è tanto che dormo da sola e devo dire che mi piace".



In fondo è sempre stata corteggiata: “Da ragazzina quando uscivo da scuola i ragazzini facevano a gara per aiutarmi a mettere il cappotto. Mi sono sposata a 15 anni. Ero felice di farlo perché non avevo mai conosciuto mio padre, vivevo con mia madre e mia nonna, pensavo di compensare col matrimonio la mancanza di un uomo in casa. Le ragazze venivano educate al fatto che il matrimonio era il loro massimo momento. L'uomo veniva considerato una sicurezza, una protezione. Le ragazze avevano questo credo”.

E’ entrato nella leggenda uno scherzo che le hanno fatto in tv: “Fu scoperto che a fare quella telefonata era una donna che lavorava in Via del Corso. La telefonata arrivò da un ufficio dove lavoravano ventisei donne. Tutte negarono. Ho pensato che quello scherzo fu fatto da una donna che viveva all'oscuro, che mai è riuscita ad affacciarsi alle luci della ribalta e per una volta ha pensato di sentirsi potente, di scombinare l'ordine delle cose. Non sono mai riuscita ad odiarla, ho cercato di capire la sua voglia di essere protagonista per una volta...”.



Ultimo aggiornamento: 18:55

