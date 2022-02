San Valentino, "regali" last-last minute e low cost: 6 idee romantiche per i ritardatari dell'ultima ora

La festa dell'amore è arrivata, cuori, fiori e rosso ovunque: musica per le orecchie dei romantici e frastuono per i grinch del San Valentino. Eppure se c'è una giornata in cui il miele non è mai troppo è proprio quella della festa degli innamorati. Farsi trovare impreparati, privi di un regalo per il proprio patner, non è un'opzione tollerabile. Ma niente paura perchè camuffare la dimenticanza e trasformarla in un'occasione per fare colpo è ancora possibile. Ecco dei semplici (e gratuiti) gesti romantici che salveranno il tuo San Valentino.

Dalla colazione al letto alla lettare d'amore: i regali salva-Valentino

"Sono i gesti che contano, non i regali materiali", basterà questa semplice frase a legittamare la mancanza di un regalo fisico per il propio lui o la propri lei. Sì perchè anche basta con il solito clichè dell'uomo programmato per plateali gesti romantici di cui la donna si fa mera spettatrice e benvenuto 2022 in cui l'amore si fa portavoce della parità di genere. Ma soprattutto un amore che di fronte alla commercializzazione del sentimento ritrova la sua essenza immateriale.

Poste le basi argomentative che giustifichino la mancanza di una regalo, vediamo insieme delle soluzioni gratuite alternative che possano salvare il tuo San Valentino.

1. Portare la colazione a letto

Cosa c'è di meglio di una buona colazione a letto? Gesto romantico per eccellenza, riproposto nei migliori film di sentimento, quella del preparare il primo pasto della giornata al proprio partner, se siete ancora in tempo, è un'attenzione niente affatto banale che farà iniziare la giornata con la massima carica di zucchero, alimentare e sentimentale. La colazione a letto vi farà guadagnare una grande quantità di punti e farà passare in secondo piano l'assenza di un presente da scartare.

2. Andarlo/a a prendere al lavoro

Dopo una lunga giornata in ufficio ci si sarà quasi dimenticati del giorno di festa, vissuto come un normale martedì di lavoro. Salvare il vostro Valentino andandolo a prendere a lavoro sarà una sorpresa molto apprezzata, tanto meglio se accompagnata da un fiore o da un piccolo regalo simbolico. Attenzione però, se il vostro partner ama programmare le sue giornate sarà meglio dargli un gradito preavviso.

3. Portarlo/a in un luogo romantico

Non sarà la sorpresa più originale di sempre ma di certo un romantico evergreen. Portare il vostro amato in un luogo suggestivo donerà alla vostra giornata quella dovuta nota di sentimento. Il Gianicolo, Ponte Milvio, il Giardino degli Aranci, a Roma i luoghi si sprecano. Alternativa agli scorci mainstream, potrà essere un luogo legato alla vostra storia d'amore.

4. Preparare una cena fai-da-te

Se opterete per una cena home-made, oltre a far felice il vostro portafoglio, potrete godere di un ambiente ancora più intimo di quello del ristorante. Secondo un sondaggio su Amazon, l'opzione sarà scelta da ben un italiano su 3. Musica romantica in sottofondo e cibo afrodiasico per non farsi trovare impreparti: ben vengano cioccolato, ostriche, fragole e peperoncino.

5. Scrivere una lettera

Se c'è un giorno perfetto per parlare delle proprie emozioni, quello è proprio San Valentino. Penna alla mano, è giunto il momento di parlare a cuore aperto al proprio partner attraverso l'inchiostro. Se le parole non sono il vostro forte, optate per un'altra forma espressiva che vi è più vicina: disegno, fotografia o musica. Un regalo autentico che supererà di gran lunga i classici cioccolatini o peluche rosa a forma di cuore.

6. La proposta di matrimonio

Non è certo un'alternativa al regalo di San Valentino, ma mettere l'anello al dito nel vostro partner nel giorno della festa degli innamorati, renderà la fatidica proposta ancora più memorabile. Anche qui, sarà bene scegliere il giusto posto e le giuste parole, ma soprattutto il giusto Valentino, con cui trascorre i 14 febbraio del resto della vostra vita.