Samuel Peron vittima di bullismo, la rivelazione a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo: «Mi chiamavano fr... perché ballavo»

Samuel Peron, ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, rivela dettagli inediti del suo passato alla conduttrice Nunzia De Girolamo nella trasmissione "Ciao Maschio", in onda questa sera in seconda serata su Rai1.



Nel salotto della De Girolamo, padrona di casa insieme alle sue Karma B, saranno ospiti anche il cantante Antonino Spadaccino - fresco di vittoria a "Tale e Quale" ed ora pronto ad una nuova avventura musicale -, seguito dall'attore Alessio Vassalo e dall'imprenditore della moda Fabio Esposito, fondatore del brand Coconuda ed oggi pronto alla conduzione televisiva con un format in partenza su Food Network. Tra loro ci sarà anche il ballerino Peron, tra i volti più amati in forza nella squadra di Milly Carlucci, che si è lasciato andare ad importanti rivelazioni sul suo privato ed in particolare sul passato, rivelando di esser stato vittima di atti di bullismo in adolescenza.

Il racconto di Samuel Peron



«Purtroppo quando ero adolescente, sono nato nel 1982, non era facile essere un ballerino. Venivo apostrofato come Gay, fr*cio, ricch*one, omosessuale e tutti i termini possibili ed immaginabili. All'epoca - ha proseguito Peron nella sua confessione -, si faceva solo calcio, basket o nuoto. Pensare di fare il ballerino o altre discipline artistiche, ti portava ad essere apostrofato in quei modi», afferma Peron sottolineando anche che non ci sarebbe stato nulla di inconsueto in tal caso.

E sarà proprio il "bullismo" - piaga sociale che affligge buona parte della giovane popolazione -, il tema portante della nuova puntata di "Ciao Maschio", che continua a collezionare grandi ascolti mantenendo un numero di share in doppia cifra. Un premio da parte del pubblico alla squadra di Nunzia De Girolamo ed alla fiducia confermatale dalla rete. Appuntamento a sabato 1 aprile, poco dopo la mezzanotte, al termine del programma ‘’Il Cantante Mascherato’’.