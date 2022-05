Samantha Cristoforetti: «Nello spazio mi sento a casa, sull'Iss al lavoro tutti insieme: europei, russi e americani»

Lo spazio fa bene: è in gran forma Samantha Cristoforetti dopo le prime tre settimane in orbita sulla stazione internazionale per la missione Minerva: «Abituarsi di nuovo alla microgravità? Tutto molto facile, naturale», ha detto l'astronauta dell'Esa nella prima "call" con la stampa italiana allestita nella sede dell'Agenzia spaizale italiana a Tor Vergata. Fluttua che è un piacere, la trentina, durante la conversazione e la capigliatura, nei ranghi nei primi giorni dal decollo il 27 aprile forse grazie agli attillati caschi della compagnia SpaceX di Elon Musk, è tornata quella che tende, ondeggiando, all'alto. Quella capigliatura che nel 2014/2015, durante la prima missione Futura della trentina, si sentirono chiedere non pochi parrucchieri costretti a risolvere terrenamente con il gel il problema della gravità.

APPROFONDIMENTI IN ORBITA Samantha Cristoforetti, il primo TikTok dalla stazione spaziale:... PODCAST Il podcast dell'intervista SPAZIO Sulla Stazione spaziale con Samantha Cristoforetti il comando... IN ORBITA Stazione spaziale internazionale e Samantha Cristoforetti: come... MONDO Iss, cosmonauti russi mostrano la bandiera sovietica innalzata a... MISSIONE MINERVA Samantha Cristoforetti in tuffo sulla Stazione spaziale... ASKANEWS L'astronauta Samantha Cristoforetti è arrivata... MONDO Samantha Cristoforetti, un bacio ai figli prima del decollo da... L'INTERVISTA Samantha Cristoforetti, diretta del lancio: oggi compie gli... TECNOLOGIA Samantha Cristoforetti torna nello spazio per la missione...

La prima italiana nello spazio è subito stata calamitata dal tour de force della missione che prevede di avviare 32 nuovi esperimenti europei di cui 8 italiani, mentre al tempo stesso vanno seguiti gli altri 200 test già in corso in quel laboratorio che è l'Iss che sfreccia 400 chilometri sopra le nostre teste 16 volte al giorno a 28.800 chilometri l'ora. Esperimenti all'avanguardia per la scienza accanto ai quali è capitato però di doversi occupare anche del sifone della toilette "ad aspirazione" che è andata in panne per tre giorni, fino a quando la geologa america Jessica "Watty" Watson, che è stata anche nazionale di rugby a 7, ha trovato il modo di ripararla guadagnandosi i gradi di "idraulica spaziale", come ha raccontato la stessa Crisforetti durante una videochiamata dei giorni scorsi con studenti degli Stati Uniti.

A lei il comando del segmento americano dellì'Iss sulla quale le attività continuono regolarmente con europei, americani e russi che collaborano gomito a gomito nonostante quello che sta accadendo sulla Terra.

Novità assoluta per l'Italia anche il volo da Cape Canaveral sulla navicella Crew Dragon di SpaceX, qualche anno luce avanti rispetto alle Soyuz russe usate dalla Cristoforetti nella prima missione.

Da specialista di missione, da pilota da jet, da passeggera, com'è volare con quella navicella che ha materializzato la fantascienza?

«Ci sono parecchie differenze, aparte la fase di lancio che è stata abbastanza simile a quella del volo Soyuz del 2014, i sedili però sono più comodi e inoltre il volo è durato sulle 18 ore contro le 6 ore della Soyuz» per questo «abbiamo fatto colazione, ci siamo alzati dai nostri sedili, abbiamo proprio abitato la navicella». Diverso dunque, ha proseguito l'astronauta italiana, «rispetto alla Soyuz quando nel volo sono rimasta seduta per 6 ore senza alzarmi mai prima di arrivare sulla Iss. Anche i comandi sono totalmente diversi: sono tutti touch screen e la visibilità è garantita da grandi oblò. Avvicinarsi alla stazione con il naso schiacciato sul vetro è stato molto emozionante».

Passeggiat spaziale in vista?

«Mi sono addestrata per una passeggiata spaziale con una tuta russa Orlàn e potrebbe esserci la possibilità di una passeggiata spaziale con un collega russo» ha detto ancora. Se l'attività extraveicolare sarà possibile«si deciderà nei prossimo tempi e sulla base della programmazione» del lavoro sulla Iss.

Tre europei sulla Luna

«Non mi sono mai addestrata per fare una missione in orbita cislunare sulla Lunar Gateway, che realizzerà una nuova missione sulla Luna ma, nella fase di attesa fra la mia ultima missione spaziale e questa in corso, ho partecipato alla fase di sviluppo del modulo europeo International Habitat che è in fase avanzata di sviluppo in Italia, a Torino. Ancora nessuno si addestra per questo tipo di missione. Ci sono accordi per avere 3 astronauti europei nella seconda metà del decennio e quindi ci potrebbero essere opportunità anche per me».

Costellazione Iride

Si chiamerà Iride la nuova costellazione italiana di satelliti per osservazione Terra, destinata a essere la più importante in Europa. Il nome, proposto da una scuola italiana, è stato comunicato dall'astronuta Samantha Cristoforetti nel collegamento organizzato da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Il nome è stato selezionato dalla stessa Cristoforetti con i colleghi Luca Parmitano e Roberto Vittori, fra le oltre mille proposte presentate da oltre mille scuole italiane, nel concorso 'Spazio alle Ideè, indetto dai ministreri dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dell'Istruzione.

Vittorio Colao

«Anzitutto per Samantha Cristoforetti, siamo orgogliosi che sia sulla Stazione Spaziale Internazionale e che sia alla guida del Segmento Orbitale Usa» e «poi festeggiamo io credo l'eccellente lavoro fatto da tutto il team internazionale che ha contribuito alla missione spaziale Minerva». ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale con delega allo Spazio, Vittorio Colao, nel corso del collegamento con l'Asi.

«Lo spazio è strategico può essere anche una grande opportunità per il vostro futuro, la scienza e voglio dire anche la pace nel mondo». Il ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale con delega allo Spazio, Vittorio Colao, interviene al collegamento con l'Asi per la prima inflight call con l'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti, in diretta dalla Iss. «C'è più di un motivo per festeggiare la giornata di oggi. Anzitutto per Samantha Cristoforetti, siamo orgogliosi che sia sulla Stazione Spaziale Internazionale e che sia alla guida del Segmento Orbitale Usa» ha detto Colao. «E poi festeggiamo io credo l'eccellente lavoro fatto da tutto il team internazionale che ha contribuito alla missione spaziale Minerva. La missione è entrata nel vivo: Samantha e il suo equipaggio sono responsabili di tutte le operazioni all'interno dei moduli statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione Spaziale Internazionale che condurranno 35 esperimenti scientifici europei, oltre a una serie di esperimenti internazionali che ci permetteranno di avere nuovi dati e informazioni. E questo è già un grande successo di cui siamo orgogliosi». Poi ha aggiunto: «C'è anche un altro evento molto importante da festeggiare oggi: tra pochi minuti sarà proclamato il vincitore del concorso 'Spazio alle Ideè. Io qui devo congratularmi con le 638 scuole che hanno presentato oltre mille proposte, che hanno proposto 1061 nomi per la futura costellazione satellitare italiana, quello che diventerà il più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra. Quindi oggi è un grande giorno, siamo grati alle ragazze e ai ragazzi ma soprattutto per la vostra passione per lo spazio».

Giorgio Saccoccia

«È un momento bellissimo parlare di Samantha Cristoforetti che si trova sulla Iss, e lo è in particolare per l'Italia. Il nostro Paese ha anche tanto contribuito a realizzare moduli abitativi della Stazione Spaziale Internazionale e la Iss per noi è una punta di diamante». A sottolinearlo è stato il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, nel corso del collegamento con l'Asi.