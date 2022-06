Samantha Cristoforetti in collegamento con l'ambasciata Usa di Roma e l'amministratore della Nasa Video

Samantha Cristoforetti dallo spazio a via Veneto, dalla Stazione internazionale all'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Un collegamento, inflight call, per parlare con l'amministratore della Nasa Bill Nelson, la vice amministrattrice Pam Melroy, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia. Il direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher parteciperà all'evento in modo virtuale.

APPROFONDIMENTI SPAZIO Iride, le 4 classi che hanno battezzato la nuova costellazione... SPAZIO Foto LA PRIMA CHIAMATA Samantha Cristoforetti: «Nello spazio mi sento a casa,... LO SPAZIO La costellazione "Iride" IN ORBITA Samantha Cristoforetti, il primo TikTok dalla stazione spaziale:... PODCAST Il podcast dell'intervista SPAZIO Sulla Stazione spaziale con Samantha Cristoforetti il comando... IN ORBITA Stazione spaziale internazionale e Samantha Cristoforetti: come... MONDO Iss, cosmonauti russi mostrano la bandiera sovietica innalzata a... MISSIONE MINERVA Samantha Cristoforetti in tuffo sulla Stazione spaziale... ASKANEWS L'astronauta Samantha Cristoforetti è arrivata... MONDO Samantha Cristoforetti, un bacio ai figli prima del decollo da... L'INTERVISTA Samantha Cristoforetti, diretta del lancio: oggi compie gli... TECNOLOGIA Samantha Cristoforetti torna nello spazio per la missione...

La telefonata Terra-spazio andrà in onda in diretta alle 13.40, ora italiana, di oggi venerdì 17 giugno su NASA Television, sull'app NASA, sul sito web dell'agenzia americana e su ASI TV. L'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti e gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins parleranno con il gruppo di leader internazionali dei vantaggi della Stazione Spaziale Internazionale per la vita sulla Terra, delle ricerche che gli astronauti stanno conducendo nel laboratorio orbitante e dei piani di esplorazione umana della Nasa e dell'Esa sulla Luna e su Marte. Nelson e Melroy saranno in Italia per incontrare i vertici del governo italiano e dell'ASI in merito ai contributi bilaterali dell'Italia e dell'Esa al programma Artemis della Nasa e alle missioni spaziali e di scienza della Terra.