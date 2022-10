Lanciato Crew-5, l'equipaggio che darà il cambio a Samantha Cristoforetti. Rivedi il decollo del razzo Falcon9 di SpaceX

In arrivo il cambio per Samantha Cristoforetti sulla stazione spaziale internazionale. Alle 18 è stata lanciata dalla rampa 39A del Kennedy Space Center a Cape Canaveral in Florida la navetta Crew Dragon Endurance di SpaceX di Elon Musk, affittata dalla Nasa per un equipaggio assai assortito: la prima astronauta russa su una navetta americana dal 2002 (e allora era lo Space Shuttle), Anna Kikina, la prima comandante donna di un volo commerciale e prima nativa americana nello spazio, Nicole Aunapu Mann, il veterano giapponese Koichi Wakata e l'astronauta della Nasa Josh Cassada. L'aggancio alla Iss è previsto alle 22.57 (ora italiana) di giovedì 6 ottobre. La missione in orbita durerà cinque mesi.

Live now on @NASA TV, the @SpaceX #Crew5 mission is counting down to a noon ET liftoff today to the station where they will dock at 4:57pm on Thursday. https://t.co/oZCJTNNmm6 — International Space Station (@Space_Station) October 5, 2022

Dopo l'arrivo in orbita e l'apertura del portellone, salirà a 11 il numero di astronauti a bordo della Stazione spaziale comandata da Samantha Cristoforetti. Proprio l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), in procinto di tornare sulla Terra con la navetta Crew Dragon Freedom, parteciperà martedì 11 ottobre a una conferenza stampa con i colleghi Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, per parlare della loro esperienza in orbita. La data del loro rientro non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma la navetta dovrebbe lasciare la Iss il giorno dopo, 12 ottobre.