Samantha Cristoforetti e le pulizie in assenza di gravità sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sabato 20 Agosto 2022, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:47

Anche nello spazio non si sfugge alle faccende domestiche. Lo sa bene Samantha Cristoforetti che durante la Missione Minerva si riprende durante le pulizie della Stazione spaziale internazionale. Un video breve, per mostrare al pubblico di TikTok, dove vanta mezzo milioni di follower, come si fanno le pulizie in assenza di gravità. Niente paura, rassicura Cristoforetti, bastano 3 passaggi e la stazione spaziale tornerà a brillare.

