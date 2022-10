Samantha Cristoforetti, diretta tv streaming: «Meraviglioso essere cullati dalle onde dopo l'ammaraggio» Prossima tappa la Luna

«Meraviglioso essere cullati dalle onde dopo l'ammaraggio». Samantha Cristoforetti in diretta tv streaming oggi 18 ottobre dalle 10.45 per la prima volta da quando venerdì notte è ammarata nell'oceana Atlantico al termine della missione Minerva dell'Agenzia spaziale europea, una missione costellata da record per un'italiana e per un europea. Al momento, ad esempio, Cristoforetti è la seconda donna nella storia mondiale dell'esplorazione spaziale per tempo trascorso in orbita: 370 giorni. Davanti, rispetto ad altre 78 fra astronaute, cosmonaute e taikonaute dal 1962 ad oggi, ha solo l'americana Peggy Whitson, 665 gironi.

L'astronauta trentina è a Colonia, dove abita con il compagno Lionel Ferra, la figlia Kelsi Amel, 5 anni, e il figlio Dorian Lev, 2, e dove si trova il Centro addestramento del'Esa.

Dopo 170 giorni in orbita sulla Stazione spaziale internazionale l'italiana è in gran forma e cammina speditamente (e non è da tutti gli astronauti).

Collegati con Colonia anche il direttore dell'Esa Josef Aschbacher e il direttore dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia.

La prima passeggiata spaziale di un'europea

"Una grande sfida che lascia forti emozioni che continui a elaborare in seguito. Sono state ore molto dure, in una tuta russa che è molto rigida e di taglia unica e io sono al limite. Poi le attività da svolgere (lanciare minisatelliti e manutenzione) erano complesse. Negli ultimi 20 minuti c'è stata tuttavia la possibilità di guardarsi intorno ed è stato ancora più trascinante".

«Grazie a tutti per avermi dato l'opportunità di avere volato due volte, è stato un privilegio», ha poi detto.

La differenza fra l'ammaraggio e il ritorno con la Soyuz

«Ero molto curiosa, mi facevo molte domande sull'effetto di arrivare nel mare dopo tanti mesi in orbita invece di giungere sulla terraferma cose avviene anche in maniera a volte brusca con la Soyuz. Mi domandavo, ad esempio, che ne sarebbe stato dell'equilibrio. A ogni modo il rientro con la CrewDragon è molti simile come velocità, "G" da assorbire, Terra che si avvicina maestosamente, fiamme che avvolgono la navicella per l'attrito con gli strati dell'atmsfera e che vediamo dai finestrini e poi il forte rallentamento causato dall'apertura dei paracadute. Invece lo splashdown è molto dolce e siamo stati fortunati, il mare era calmo e ci siamo sentiti cullare dalle onde. Nessuna nausea. E anche sulla nave appoggio che issa a bordo la navicella non c'è stato alcun problema con il rollio, anzi è stato piacevole. L'effetto reale della forza di gravità l'abbiamo sentito poco dopo sulla terraferma a Jacksonville dove siamo arrivati in elicottero: lì si sono sentiti gli effetti sul fisico del lungo periodo in situazione di microgravità. Ma ce lo aspettavano e siamo stati in grado tutti in grado molto in fretta di camminare

Il clima sull'Iss

«A bordo della stazione spaziale c'è un clima molto bello, di »affiatamento, di legami forti in un gruppo che lavora insieme per gli stessi obiettivi mettendo davanti le cose che uniscono e da parte quello che è conflittuale. La stazione spaziale mi manca e mancherà, ho passato un anno lì in quasi in due missioni«, spiega, aggiungendo che lì »si può vivere in modo che sulla Terra non è possibile: l'assenza di peso».

Le prossime tappe

"La Luna, attraverso il programma Artemis che prevede sia la stazione cislunare Lunar gateway sia il nuovo sbarco sul satellite, restà una possibilità ed è legittimo contivare il sogno. Va anche ricordato che presto sarà resa nota una nuova classe di astronauti europei (entro fine novembre, ndr) che avranno più tempo davanti per queste missioni".

Il presidente dell'Asi

Questa missione ha «un grande valore simbolico nel pieno di una crisi internazionale». È «un importante simbolo di come lo spazio promuova la collaborazione internazionale. Lo spazio come simbolo di pace». Così il presidente dell'Asi Giorgio Saccoccia. «L'intera nazione ha seguito con passione e affetto» la missione di AstroSamantha, aggiunge.