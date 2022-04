Samantha Cristoforetti diretta live lancio oggi 27 aprile dalle 7 Segui il decollo da Cape Canaveral della Crew Dragon di Elon Musk

Samantha Cristoforetti torna nello spazio - diretta live del lancio - decollo oggi 27 aprile alle 9.52 (le 3.52 a Cape Canaveral) dalla rampa 39A del Kennedy Space Center da cui decollarono le missioni Apollo e anche gli Shuttle. L'astronauta dell'Agenzia spaziale europea, che ieri ha compiuto 45 anni, volerà con la navicella Freedom Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk (che fornisce anche il razzo Falcon 9) insieme agli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins (Crew-4), e sarà poi impegnata per oltre 5 mesi nella missione Minerva sulla stazione spaziale internazionale Iss dove ha già trascorso 199 giorni fra il 2014 e il 2015 durante la missione Futura dell'Agenzia spaziale italiana.

Paolo Ricci Bitti

Qui la diretta del lancio

Ieri Samantha Cristoforetti ha festeggiato in quarantena il 45° compleanno nelle stanze del Kennedy Space Center già usate dagli astronauti delle missioni Apollo. L'hanno raggiunta a Cape Canaveral il compagno francese Lionel Ferra, addestratore di astronauti dell'Esa, e i loro figli Kelsi Amel, 5 anni, e Dorian Lev, un anno. Ad assisterli in questi giorni anche l'astronauta catanese Luca Parmitano, selezionato come la Cristoforetti nel 2009 dall'Esa e già con due missioni sull'Iss nel curriculum. Durante la missione Minerva Samantha Cristoforetti non userà solo Twitter (in cui presto doppierà quota un milione di followers con il profilo @astroSamantha che usa da sempre con grande efficacia) per raccontare le sue giornate in orbita, ma anche TikTok, social in cui ha debuttato con verve in questi ultimi giorni. L'astronauta trentina ha invece abbandonato da anni il profilo Facebook.

Long birthday this year! We started last night with the "ultimate dinner" meal (it was already the 26th in Europe!) & many treats from the fantastic team here in quarantine. More cakes today & more birthday wishes, including some fantastic ones from my launch guest friends and... — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) April 26, 2022

… a call from from ISS - thanks @OlegMKS! - and finally tonight (it will still be the 26th a few time zones West of here) I get the best birthday candle ever! #MissionMinerva #Crew4 pic.twitter.com/iQqZdEvtwx — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) April 26, 2022

L'intervista alla vigilia del lancio

Il volo verso la Stazione spaziale internazionale

I quattro astronauti dovrebbero raggiungere la Stazione Spaziale alle 2.15 italiane del 28 aprile e l'apertura del portello dovrebbe avvenire alle 3.45 italiane. Il razzo lanciatore è un Falcon 9 della SpaceX il cui primo stadio (in tutto ne ha due) è già stato usato tre volte: una volta esaurito il carburante atterrerà sulla chiatta "A Shortfall of Gravitas" sull'oceano Atlantico. Samantha Cristoforetti, durante la missione, sarà il comandante del Segmento americano dell'Iss.

La missione Minerva

Il nome è stato scelto in omaggio a tutti gli uomini e le donne che hanno reso possibile il volo spaziale umano: «Minerva era anche una dea guerriera - ha detto Samantha Cristoforetti - che incarna la forza d'animo, la tenacia e la disciplina che ci sono richieste, così come la saggezza che aspiriamo a dimostrare, mentre consolidiamo ed espandiamo la presenza umana nello spazio». Poco meno di sei mesi in cui Cristoforetti lavorerà a decine di esperimenti scientifici a bordo della Iss, di cui sei realizzati attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), sia in ambito medico che per monitorare gli effetti dovuti alla lunga permanenza in orbita già avviati durante la missione Beyond da Luca Parmitano. Durante la sua missione AstroSam assumerà anche il ruolo di leader del Segmento orbitale americano, ossia l'insieme dei moduli e componenti statunitensi, europei e canadesi della Iss.