Samantha Cristoforetti, passeggiata come in 2001 Odissea nello spazio: spettacolare show in orbita

Va a finire che prima o poi Samantha Cristoforetti verrà ingaggiata da Hollywood, magari subito dopo avere partecipato nei prossimi anni al programma Artemis della Nasa che riporterà equipaggi sulla Luna.

Dopo avere interpretato sulla stazione spaziale internazionale personaggi di Star Trek, saga che ha influenzato la sua scelta di tentare di diventare astronauta («Un sogno spaventosamente improbabile», dixit) e dopo avere canzonato con una perfetta imitazione Sandra Bullock perché nel film Gravity i capelli dell'attrice "in orbita" restano miseramente schiacciati sulla testa e non fluttuano elegantemente come i suoi, adesso la trentina ha puntato in altissimo, forse il massimo che c'è.

Ovvero 2001 Odissea nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick uscito nel 1968 insieme all'omonimo romanzo del cosceneggiatore e scrittore, il monumentale Arthur C. Clarke.

Questa volta non si tratta insomma di scenari da Cosplay per ricordare appunto en passant le vicende di Star Trek o di Superman (quest'ultimo interpretato sull'Iss da Luca Parmitano), ma di citare con certosina fedeltà uno dei passaggi più memorabili del film di Kubrick: la passeggiata dell'hostess della Pan Am che usa le grip shoes, le scarpe con il velcro, per restare ancorata al pavimento o al soffitto dell'aereo-razzo in volo verso la stazione spaziale rotante.

Per dire dell'emozione che suscitò quella scena giusto 54 anni fa, il centralino della compagnia di volo Pan Am (Pan American Airways), fallita nel 1991 ma allora una sorta di colossale campagnia di bandiera degli Stati Uniti, venne tempestato da più di 90mila telefonate per prenotare viaggi in orbita sull’aereorazzo Orion III che però all'epoca sfrecciava nello spazio solo nella (fondata) immaginazione di Kubrick e Clarke.

Samantha Cristoforetti si chiede allora se sia effettivamente possibile camminare su un'astronave con le scarpe con la suola di velcro. E, nello stesso tweet, si dà anche la risposta - affermativa - dopo avere indossato una replica fedelissima della divisa dell'hostess della Pan Am ed avere replicato con impressionante adesione alla scena, la passeggiata "circolare" lungo le pareti dell'Iss proprio come aveva fatto nel film l'attrice birmano-irlandese Edwina Carroll. La sovrapposizione del film e della realtà è impressionante.

Ecco, forse unica pecca, la colonna sonora scelta dall'astronauta dell'Agenzia spaziale europea: rispecchia certo la pellicola di Kubrick ma invece del roboante "Also sprach Zarathustra" forse sarebbe stato più corretto il valzer Il Danubio blu sempre di Johann Strauss che accompagna l'ipnotica danza delle astronavi in orbita.

Ma si tratta di una più che accettabile licenza poetica della trentina che in questa missione Minerva prossima al termine ha mostrato una verve attoriale capace di far lievitare enormemente i follower; ne ha più di un milione sul prediletto Twitter e ne ha ammassati quasi 700mila in poco più di cinque mesi sulla "novità" TikTok, da lei stessa voluta, con tutorial che hanno mostrato le attività scientifiche degli astronauti a una folla di giovanissimi.

Ah, il tessuto velcro non è stato inventato come molti ritengono per le missioni spaziali del programma Apollo che l'hanno solo reso celeberrino: l'idea è dello svizzero Georges de Mestral che lo mise a punto nel 1941 ai frutti di bardana, quelle "palline" coperte di piccoli unicini che si attaccano tenacemente agli abiti e alle pellicce degli animali.

