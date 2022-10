Samantha Cristoforetti pronta all'ammaraggio il 13 ottobre, intanto sogna «di abbracciare la famiglia e di fare una doccia» Segui qui lo splashdown record

Samantha Cristoforetti pronta all'ammaraggio - e nessun italiano l'ha mai affrontato - tra il 12 ottobre e il 13 ottobre: salvo peggioramenti delle condizioni meteorologiche sulla Florida ecco la data per il rientro dell'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea che trascorrerà così 169 giorni sull'Iss nell'ambito della missione Minerva dell'Esa. Fra il 2014 e il 2015 sempre lassù la 45enne comandante del'Iss ne passò altri 199 per la missione Futura. L'attuale comandante (prima europea) della stazione spaziale infilerebbe così altri record grazie a 368 giorni complessivi nello spazio, due (scarsi) in più rispetto a Luca Parmitano, attuale primatista italiano.

È prevista alle 14 di domani 12 ottobre la partenza dell'equipaggio Crew 4, del quale fanno parte anche parte Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Lo ha detto il comandante della Crew 4, Kjell Lindgren, nella conferenza stampa organizzata alle 18 di oggi dalla Nasa in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Dal momento del distacco dalla Iss della navetta Crew Dragon Freedom a quello dell'ammaraggio, ha detto ancora Lindgren, sono previste 17 ore, ovvero le 7 del mattino del 13 ottobre. Qui potrete seguire la diretta streaming della Nasa.

«Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia», ha detto l'astronauta trentina dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella conferenza stampa organizzata dalla Nasa e alla quale ha partecipato con i suoi colleghi dell'equipaggio Crew 4. «Al mio rientro a Terra vorrei passare molto tempo in mezzo alla natura». Logico dopo quasi sei mesi passati chiusi in un grande camper: la voglia di aria fresca e del profumo del prato arrivano subito al terzo posto fra i desideri degli astronauti dopo gli abbracci ai familiari e l'imprescindibile doccia.

L'ammaraggio

La navicella CrewDragon di SpaceX di Elon Musk ammarerà nell'acque davanti la Florida. Poi la navicella viene agganciata con una gru da una nave-appoggio: gli astronauti, un po' frastornati, sbarcano quindi direttamente sul ponte. La navicella si annerisce parecchio nell'attraversare a oltre 30mila chilometri orari l'atmosfera, con lo scudo termico che dove affrontare temperature superiori ai 1500 gradi centigradi, più di quelle di un altoforno. Di fatto la navicella è avvolta da plasma purpureo e fiammeggiante (Video qui sotto)

Sono quindi le ultime battute della missione Minerva, che ha visto l'italiana affrontare una passeggiata spaziale e diventare la prima europea al comando della Stazione Spaziale.Il periodo di comando della Cristoforetti avrà avuto una durata di due settimane. Il record del comando più breve, record non fra i più ambiti fra gli astronauti, resterebbe (11 giorni) perciò all'americana Shannon Walker, la terza donna ad avere i gradi dopo due colleghe americane.

Inoltre nessuno dei sei astronauti italiani che ha preceduto Samantha Cristoforetti ha utilizzato la manovra dell'ammaraggio, lo splashdown, divenuta celebre durante le missioni Apollo e non utilizzata da russi e cinesi. Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli e Luca Parmitano sono tornati a terra con lo Space Shuttle che planava maestosamente come un aliante oppure hanno sperimentato il duro impatto della navicella Sojuz sulla steppa del Kazakhstan. Del resto l'ammaraggio di navicelle con equipaggio è rimasto in soffitta dal 1975 (il programma Apollo-Sojuz che diede un bel calcio alla guerra fredad) al 2020 (CrewDragon).

Con russi e cinesi

Samantha Cristoforetti è stata comunque addestrata ad ammarare anche con la Sojuz degli amici cosmonauti e persino con i cinesi: l'italiana partecipò a un inedito corso con i taikonauti quando sembrava che dovessero portare molti frutti i rapporti fra Esa e Agenzia spaziale cinese (Cnsa). Imparò, per l'occasione, il cinese (la sesta lingua che padroneggia) al punto da reggere - senza interprete - un'intervista alla tv di stato di Pechino. Qui sotto la storia con un video imperdibile. Di fatto nell'epopea dell'astronautica solo l'italiana e il tedesco Matthias Maurer vantano questa triplice competenza.

Missione Neemo

Inoltre l'astronauta trentina, fra la missione Futura e la missione Minerva, è stata anche comandante di una missione Neemo nelle stesse acque dove farà lo splashdown: al largo della Florida è installata sul fondo del mare una base della Nasa che serve per addestrarsi, testare attrezzature ed effettuare esperimenti scientifici. Con lei c'era anche l'americana Jessica Watkins, ex nazionale di rugby a 7, che sta partecipando con lei alla missione Minerva.

Today is splashdown day! We just left dock and we're heading out to Aquarius. We'll dive down in scuba and then wear the helmets for a first familiarization dive out of the habitat.

Pic is from helmet training last week. #NEEMO23 pic.twitter.com/Bvb9oz0VPh

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 13, 2019