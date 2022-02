Sam Brinton, una drag queen alla Casa Bianca. Critiche a Biden per la nomina ai vertici dell'Energia nucleare

Non è un periodo facile per Joe Biden. Il presidente americano è alle prese con la crisi ucraina, in cui oltre agli interessi economici e diplomatici, è minata la reputazione degli Stati Uniti. E a livello domestico, oltre alla gestione della pandemia, il presidente deve fronteggiare le critiche per aver assunto Sam Brinton, una drag queen non binaria di 34 anni, che è stata messa a a capo del dipartimento dell’Energia nucleare.

Chi è la queer assunta da Biden

Il curriculum di Sam Brinton non è bastato a zittire i detrattori di Biden. La drag queen, che da tempo si batte per i diritti LGBTQ, si è laureata alla prestigiosa MIT di Boston in ingegneria nucleare ed è anche fondatrice di Core Solutions Consulting, una società esperta nella gestione di score nucleari e nella consulenza sul tema. Ma i tacchi a spillo che usa alla Casa Bianca hanno fatto storcere il naso ai repubblicani avversari di Biden, che non hanno perso occasione per citicarlo.

Sam Brinton si definisce «queer» e quindi di non essere definito con un genere (sui social usa la locuzione «loro»). Vive con il marito nel Maryland e si definisce un sopravvissuto alla terapia di conversione, inflittagli come una tortura dai genitoriche speravano di cambiare le sue inclinazioni sessuali. Ha fatto scalpore una sua foto pubblicata dal «The american conservative» che lo ritrae seminudo mentre tiene un uomo al guinzaglio.