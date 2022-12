Salvatore Impagliazzo ritrovato oggi a Ischia. Gli amici: «Per sempre nei nostri ricordi»

Salvatore Impagliazzo, 31 anni, è una delle due vittime recuperate questa mattina. Era il compagno della prima vittima accertata della frana, Eleonora Sirabella. A confermare la sua identità è la prefettura di Napoli.

Ischia, Pichetto Fratin: aumento rischio da urbanizzazione intensa

Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabelli, il ricordo degli amici: «Resterai vivo nei nostri ricordi»

Salvatore Impagliazzo, 32 anni fra due giorni, era uno dei quattro dispersi dopo la frana che aveva travolto Casamicciola lo scorso sabato. Il corpo è stato rinvenuto in via Santa Barbara, all'interno di un giardino facente parte di un'abtazione abbandonata dopo il sisma del 2017. Salvatore è stato trovato qualche metro più avanti rispetto a dove era stato rinvenuto il corpo della compagna alcuni giorni fa. I due probabilmente sono stati travolti dalla frana per decine di mentri, essendo la loro abitazione in Via Celario, un punto molto distante dal luogo dove sono stati recuperati i corpi.

Tante le frasi di cordoglio scritte da amici e conoscenti sui profili social. «Finalmente di nuovo insieme» scrive Anna, pubblicando una foto di Salvatore ed Eleonora vicini. Poi Raffaele, che dice: «Resterai vivo nei nostri ricordi più belli». «La gioia e il dolore della nostra vita si trasformano in redenzione», scrive ancora un'altra donna.

Impagliazzo è la nona vittima accertata della frana; il bilancio è salito a 11 morti. I numeri del disastro sono impietosi, nella tragedia oltre alle 11 vittime accertate, sono stati coinvolti ben 900 edifici. «Gli sfollati sono circa 290, che hanno trovato sistemazione alternativa autonomamente o presso strutture alberghiere». Lo ha riferito il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci nell'informativa urgente alla Camera dei Deputati.

Frana Ischia, quei Comuni dell'isola privi di piano regolatore. «Un favore agli abusivi»