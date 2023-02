Salmo regala un microfono ad Amadeus sul palco di Sanremo: il perchè del gesto

Dopo aver duettato con Shari, il rapper Salmo ha regalato un microfono a microfono ad Amadeus dopo quello che è successo nelle scorse serate. Il pubblico divertito ha applaudito, così come il conduttore che ha detto di riconsegnare lo strumento alla direzione fonica. Ma facciamo un passo indietro.



Cosa è successo?

Pioggia di critiche per Salmo dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo dalla nave Costa Smeralda. I commenti negativi arrivano sul profilo Instagram dell'artista che però ha prontamente risposto: «Perchè i 70enni mi scrivono?». Si tratta di un fraintendimento o l'artista ha eseguito una performance «esuberante»?.

Il rapper Salmo è salito sul palco dell'Ariston di Sanremo giunto alla sua 73esima. Un palco speciale, sul mare di Sanremo, durante la prima. Sarà ospite anche nella serata finale. Discusso e amato, soprattutto dalla nuove generazioni, il cantante è nato ad Olbia il 29 giugno e il suo anno di nascita è il 1984.



Il suo vero è nome Maurizio Pisciottu, per la cronaca. Salmo è stato protagonista sul palco galleggiante della nave Costa Crociere presente al largo di Sanremo. Durante ogni serata della manifestazione, un artista si esibirà sul palco della nave di crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Salmo sarà sul palco «sul mare» di Sanremo anche nell’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023.



Con un'esibizione a tutto gas e che ha visto il coinvolgimento del pubblico a bordo della nave, Salmo ha convinto gli scettici e alla fine della prestazione si è gettato in acqua, nella piscina che completava la coreografia.

Fiorello ha poi commentato divertito con Amadeus: «Il microfono costa 2500 euro, lo sa? Ma a me non avete dato niente come attrezzatura».

Il fraintendimento

Dopo che Blanco ha distrutto la scenografia floreale, Amadeus ha sbagliato il suo nome, chiamandolo «Salmo». Sui social i meme e l'iornia hanno avuto la meglio e , purtroppo, i più anziani, i cosìdetti boomer, hanno scritto sul profilo Instagram: «Vergognati», «Porta rispetto a chi ti ha portato su quel palco», «La Rai ha sbagliato ad invitarti». Il cantante però ha risposto con ironia, seppur è vero che ha rotto il microfono gettandosi in piscina: «In questi giorni ho ricevuto messaggi di gente di 70 anni convinti che io fossi Blanco (ride, ndr.) tipo "hai distrutto il palco dell'Ariston, vergognati" oppure "incivile, hai distrutto il microfono di Amadeus, questo è l'esempio che dai ai giovani".