Salmo, età, vita privata e carriera. Chi è il partner di Shari scelto per Sanremo e per la vita

Shari e Zucchero «Hai scelto il diavolo in me». I due artisti canteranno al Festival di Sanremo pronti a conquistare soprattutto gli utenti dei social oltre il pubblico televisivo e i giornalisti. Salmo insieme per eseguire un medley di«Hai scelto il diavolo in me».

Discusso e amato, soprattutto dalla nuove generazioni, il cantante è nato ad Olbia il 29 giugno e il suo anno di nascita è il 1984. Il suo vero nome Maurizio Pisciottu.

La carriera

Il suo primo album è del 2011, dal titolo The Island Chainsaw Massacre. Il disco ottiene un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto sulla scena rap. Nel 2012 esce il suo secondo album, Death Usb, e nello stesso anno l’artista si aggiudica un premio agli Mtv Hip Hop Award nella categoria Best Crossover. L’anno dopo dà alle stampe Midnite, che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album.





Il flirt



La vera svolta arriva quando Salmo decide di fare entrare la giovane tra gli artisti della sua etichetta, Lebonski 360. La cantante e il rapper collaborano in diversi brani, tra cui: L’angelo caduto e il singolo Follia.



In molti ipotizzano che tra la cantante e Salmo ci sia del tenero. Ecco cosa aveva rivelato in merito Dagospia: I due si vedono spesso insieme sui social, dove gli artisti hanno dato qualche spoiler sulla loro vita sentimentale. Vedendo le storie di Instagram, hanno passato le vacanze insieme, la scorsa estate in Sardegna La ragazza, però, ha sempre parlato di un rapporto esclusivamente lavorativo, smentendo i pettegolezzi: Salmo segue il mio progetto da tempo, lo considero come il mio direttore artistico