Chi è Salmo, il rapper ospite di Sanremo. «Canterò in ciabatte?»

Questa sera si esibirà il rapper Salmo sul palco dell'Ariston di Sanremo giunto alla sua 73esima. Salmo sarà su un palco speciale, sul mare di Sanremo, durante la prima e l’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023. Discusso e amato, soprattutto dalla nuove generazioni, il cantante è nato ad Olbia il 29 giugno e il suo anno di nascita è il 1984. Il suo vero nome Maurizio Pisciottu.





Salmo sarà protagonista sul palco galleggiante della Costa Smeralda presente al largo di Sanremo. Durante ogni serata della manifestazione, un artista si esibirà sul palco della nave di crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Salmo sarà sul palco sul mare di Sanremo durante la prima e l’ultima serata, la finale, del Festival, il 7 e 11 febbraio 2023.



La carriera

Il suo primo album è del 2011, dal titolo The Island Chainsaw Massacre. Il disco ottiene un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto sulla scena rap. Nel 2012 esce il suo secondo album, Death Usb, e nello stesso anno l’artista si aggiudica un premio agli Mtv Hip Hop Award nella categoria Best Crossover. L’anno dopo dà alle stampe Midnite, che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album.

Prima Serata ✨

Co-conduttrice: Chiara Ferragni



Ospiti:Mahmood e Blanco, Pooh, Elena Sofia Ricci, Roberto Benigni



Costa Smeralda: Salmo



Piazza Colombo: Piero Pelù #Sanremo2023 — Festival di Sanremo💐ESC (@SanremoESC) February 7, 2023

Nel 2014 lancia un nuovo album, Tanta Roba, più un disco live, S.A.L.M.O. Documentary. Nel 2016 torna con Hellvisback, altro grande successo commerciale. Nel 2017 debutta come attore nel cortometraggio Nuraghes S’arena di Mauro Aragoni, quindi torna al lavoro per il quinto album, uscito il 9 novembre del 2018: si tratta di Playlist, il disco della definitiva consacrazione. Nel 2021 l’ultimo album di Salmo, Flop.

Il dietro le quinte

Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Salmo è fidanzato da tanti anni con Greta Menardo, di quattordici anni più giovane di lui. Greta è tra l’altro campionessa di kitesurf, specializzata nel freestyle. Il suo nome d’arte, Salmo, deriva da Salmonlebon, nomignolo che voleva richiamare alla memoria Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran. Su Instagram l’artista è seguito da oltre 2,5 milioni di follower.

Sui social

Ha pubblicato un post su Instagram con sfondo nero in cui si legge: «Cantare a Sanremo in ciabatte: sì o no?». Il post in poche ore ha ricevuto una pioggia di commenti, da chi lo incoraggia («Assolutamente sì») a chi scherza («Se sono Gucci però non vale»).