Salman Rushdie, dal 1989 vittima di fatwa per i suoi «Versi satanici»: la condanna a morte e i 9 anni sotto protezione

Salman Rushdie, 75 anni, diventò famoso in tutto il mondo con il suo libro «I figli della mezzanotte» nel 1981. Ma lo scrittore anglo indiano è stato anche uno dei primi intellettuali accusati di blasfemia contro l'Islam, con minacce di morte in seguito alla sua opera «I versetti satanici», che lo hanno costretto a vivere nove anni nascosto sotto la protezione dei servizi britannici.

La condanna a morte

A condannare a morte lo scrittore, fu una fatwa del leader supremo iraniano, l'ayatollah Khomeini, pronunciata il 14 febbraio 1986. L'Iran offrì anche 3 milioni di ricompensa per chi avesse assassinato Rushdie. In numerosi paesi musulmani vi furono manifestazioni di protesta, con copie del libro 'blasfemò bruciate in pubblico e librerie devastate. Rushdie, che allora viveva a Londra, fu messo sotto la protezione dei servizi di sicurezza britannici. Ma intanto il suo traduttore giapponese, Igarashi Hitoshi, fu assassinato nel 1991 e vari altri traduttori furono aggrediti, fra cui l'italiano Ettore Capriolo.

La fatwa rinnovata

Nel 2005, la fatwa fu rinnovata dall'attuale leader spirituale iraniano, Ayatollah Ali Khamenei. Nel 2000, lo scrittore si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive tutt'ora e ha acquisto la cittadinanza americana. Nato a Bombay nel 1947, Rushdie ha messo l'India al centro della maggior parte dei suoi libri, combinando, spesso con ironia, realismo magico, finzione storica, oriente e occidente. Lo scrittore è stato sposato quattro volte ed è padre di due figli. L'ultimo matrimonio, con l'attrice americano indiana Padma Lakshmi, è terminato con un divorzio nel 2007.