Sacha Ranzato, l'infermiera del pronto soccorso in corsa per Miss Mondo Italia

Miss Mondo Italia è la selezione nazionale ufficializzata per la scelta della candidata italiana a Miss Mondo, un concorso che coinvolge 140 Paesi e ha un seguito di oltre due miliardi di persone.

Tra le semifinaliste Venete che concorreranno a Miss Mondo Italia c’è anche Sacha Ranzato. Sacha ha 24 anni, è nata e cresciuta a Chioggia, è infermiera da quasi tre anni e attualmente lavora al Suem 118 di Mestre.

«Ho deciso di mettermi in gioco - racconta Sacha Ranzato – e vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno spronato dopo che avevo provato un altro concorso ma non era andato bene. Ho sempre ricevuto complimenti per la mia bellezza quindi ho pensato: “perché non riprovarci? E, sono arrivata prima classificata, ottenendo così l’accesso diretto alle semifinali nazionali che si terranno a Gallipoli dal 30 maggio all’11 giugno. A Gallipoli – anticipa - ci presenteremo in più di un centinaio, quindi ragazze bellissime provenienti da tutta Italia. Cercherò di essere me stessa e di venire apprezzata per la mia semplicità».

Le concorrenti vengono valutate non solo per la loro bellezza esteriore, ma anche per le loro qualità personali, abilità di comunicazione e impegno sociale. «Fino ad oggi – prosegue - ho potuto frequentare l’Accademia di moda di Antonella Marcon, “Antonella Academy Agency” ad Abano Terme, un insegnamento alla vita non solo dal punto vista moda, abbiamo tenuto tanti corsi, dal portamento, al bon ton, dalla recitazione alla dizione e alla posa fotografica. Sono stata madrina di tutte le selezioni regionali, ho sfilato in eventi speciali, ad esempio, indossando abiti da sposa, una forte emozione, e sono stata anche a Venezia per la Mostra del Cinema, che considero un’esperienza unica. Sabato ero a Legnano, in provincia di Verona, per la selezione regionale di Miss Mondo Veneto e mi sono classificata seconda. Riesco a conciliare i miei impegni lavorativi con questa nuova esperienza grazie ai miei colleghi che sono disponibili a fare dei cambi turno, e così ho la possibilità di essere presente agli eventi che mi vengono proposti».

Ma non è tutto.

«Ho sempre sentito – aggiunge - la vicinanza e l’affetto di Chioggia fin dal primo giorno in cui ho partecipato alla selezione perché il loro tifo è stato tanto. Hanno continuato a seguirmi e supportarmi anche nei social e potranno farlo online dal 30 maggio al 1 giugno direttamente sul sito ufficiale di Miss Mondo Italia con il link che uscirà e pubblicherò nelle mie pagine Facebook e Instagram. Non credo di lasciare il mio lavoro che è per me una devozione, aiutare e prendermi cura degli altri, salvare vite è quello che ho sempre desiderato. Certo, il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di entrare nel mondo della moda».