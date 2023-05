Sabrina Salerno: «Il mio seno non è rifatto. Ecco il risultato degli ultimi esami»

Sabrina Salerno si è sottoposta ad alcuni test per escludere un intervento di chirurgia plastica al seno. Ha poi scelto di condividere i risultati attraverso i suoi profili social. "Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)", si legge nel documento.

La showgirl ha poi voluto specificare: "Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni".

"Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)". Spero, con questa ennesima perizia, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30anni pic.twitter.com/SabrinaSalerno (@SabrinaSalerno) May 30, 2023

L'ultima intervista al Messaggero

L'ultima intervista al Messaggero diceva: «Non bisogna mai credere troppo alle cose che ci succedono.

A quell’età non mi rendevo conto fino in fondo di quello che vivevo. Oggi so tutto, o quasi, e guardo ogni cosa con distacco. Il nostro mestiere, poi, è fatto di mille varianti, incontri, casualità. Alla fine, cosa vendiamo?». Cosa l’ha guidata? «La voglia di fare quello che volevo nel modo in cui volevo. Sono da sempre così». La bellezza l'ha aiutata? «No, ma è stata un’arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall’altra mi ha bloccato in una gabbia. Non ha idea di quanti addetti ai lavori, spesso invidiosi, mi hanno ostacolata. Solo Claudio Cecchetto ha fatto tanto per me. È stato lui l’uomo più importante della mia carriera (i due hanno avuto una relazione durata poco, ndr). Ha saputo dare spazio a uno spirito libero come me». Chi le piace? «Billie Eilish, Lady Gaga. Dua Lipa e Britney Spears. Lei mi fa una tenerezza immensa».