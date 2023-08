Sabrina Ferilli in vacanza sullo yacht, botta e risposta con i fan: «È di D'Alema?». Lei: «Gente che ha più soldi di lui»

Sabrina Ferilli si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alle registrazioni di "Tu si que vales". L'attrice ha trascorso una giornata in barca per sfruttare il caldo estivo e ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram. Sabrina Ferilli è molto attiva sui social media, con oltre un milione di seguaci su Instagram e nell'immagine pubblicata, la si vede sdraiata su uno yacht con le gambe in primo piano e un bellissimo mare sullo sfondo. Il post ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti, sia di apprezzamento che di critica.

La risposta dell'attrice

Sabrina ha risposto positivamente ai messaggi dei suoi ammiratori e anche alle critiche, incluso una commento che alludeva alle sue ideologie politiche di sinistra. Al commento "Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”, ha risposto ironicamente: "No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele".