Russell Crowe emozionato davanti alla Venere di Urbino e agli altri capolavori degli Uffizi

Russell Crowe spalanca gli occhi davanti alla Venere di Urbino di Tiziano e agli altri capolavori degli Uffizi di Firenze: l'attore neozelandese, premio Oscar nel 2001 come attore protagonista del Gladiatore di Ridley Scott, ha deciso di trascorrere una mattinata in galleria in compagnia di alcuni amici e accompagnato dal direttore del complesso museale Eike Schmidt.

Durante il tour, spiega una nota, Crowe ha apprezzato in particolare la scultura dell'Arianna dormiente, l'urna cineraria del liberto Elio Proculo (recentemente acquistata dagli Uffizi) e il marmo Niobide in fuga, sotto il quale si è scattato un selfie insieme a Schmidt.



La visita è poi proseguita nelle nuove sale del Cinquecento, dove Crowe si è lasciato incantare dalla Venere di Urbino di Tiziano, dall'Eleonora di Toledo di Bronzino, dalla Caduta degli Angeli ribelli di Andrea Commodi e da molti altri dipinti.

L'attore non si è negato ai molti visitatori che, riconoscendolo, gli hanno chiesto foto e autografi, ed alla fine del tour, durato circa tre ore, si è concesso anche un caffè sulla terrazza del museo affacciata su Piazza Signoria.

Ultimo aggiornamento: 19:03

