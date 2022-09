Russell Crowe passeggia in centro a Roma e posta sui social la sede del Messaggero

Un giro in centro di Roma tra via del Corso e piazza di Spagna. Poi via del Tritone, dove vede la sede del Messaggero, scatta una foto e la posta sui social. Serata particolare per Russell Crowe che è nella Capitale come spesso gli capita. Innamorato della città, l'ha fatta conoscere ai figli e alla famiglia da quando ne è diventato un "simbolo" con il film "Il Gladiatore". «Dove sono?» ha chiesto ai suoi follower, con decine di risposte. L'ultima volta a Roma era stata nel luglio di quest'anno: «Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio», aveva scherzato su Twitter. «È uno dei miei luoghi preferiti nell'universo». E per questo torna appena può.