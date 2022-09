Russell Crowe a Roma: l'attore in un bar di fronte al Colosseo

Mercoledì 28 Settembre 2022, 09:48

(LaPresse) - Russell Crowe è a Roma per girare 'The Pope Exorcist', il film diretto da Julius Avery incentrato sulla figura dell’esorcista Padre Amorth. L'attore neozelandese è molto legato alla Capitale dopo il suo ruolo ne 'Il Gladiatore' e torna spesso in città. Crowe è stato ripreso al bar Roma di largo Gaetano Agnesi di fronte al Colosseo, il luogo che in un post sui social, ha definito ironicamente il suo "ex ufficio".

