Rugby Mondiali, in campo a Parigi anche gli avvocati italiani campioni in carica: ecco tutti i giocatori del ct Alfredo De Angelis

Il tacito e rispettato accordo è quello relativo al regolamento del gioco del rugby e a quello del torneo mondiale: tutti li conoscono a menadito, tutti sono ferratissimi, ma resta assolutamenete vietato - nonché poco elegante - avviare discussioni o arringare o presentare ricorsi in base a questo o quel comma, a questo o quel cavillo o precedente perché altrimenti fra avvocati non la si finirebbe più. Invece, dal 2007, conta solo giocare bene per vincere la coppa del mondo degli avvocati che è di nuovo in palio e proprio a Parigi in questi giorni, in luccicante contemporaneità anche geografica con la decima Coppa del Mondo "William Webb Ellis, una competizione che ahinoi non ha mai visto gli azzurri in corsa per la vittoria finale.

Invece nella Coupe du Monde de Rugby des Avocats (Lawyers Rugby World Cup oppure LRWC) gli avvocati italiani sono addirittura campioni in carica. Non basta: gli azzurri con la toga sono campioni del mondo sia nella versione tradizionale a 15 sia in quella a 7. Una bella responsabilità per il gruppo allenato dal reatino Alfredo De Angelis (scudetto con la Roma nel 2000) e capitanato da Francesco Grillo che è sbarcato in questi giorni a Parigi.

Alla sesta edizione, allestita dai fondatori della Coppa, gli avvocati di Parigi, partecipano in oltre duecento da tutto il mondo.

La storia

Era il 2007 quando all’Ordine degli Avvocati di Roma giunse un fax dall’Ordine di Parigi: era l'invito ai colleghi italiani per giocare una partita amichevole visto che la squadra francese sarebbe arrivata a Roma per assistere al Sei Nazioni. Nella capitale non esisteva ancora una rappresentativa togata della palla ovale ed è così che i fondatori dell’attuale “Unione Avvocati Rugbysti” (U.A.R.) iniziarono a raccogliere le prime adesioni per affrontare la sfida dei colleghi francesi. Tra giovani ancora praticanti - ambiti effettivamente i praticanti degli studi legali ancora praticanti nei club capitolini - e Old di varie decadi la squadra venne presto allestita.

E sul campo, con qualche sorpresa, non ci fu storia e tantomeno appello: gli italiani strapazzarono i colleghi parigini del “Rugby Club du Palais” guadagnando l’invito ai primi Mondiali di Rugby per Avvocati, organizzati proprio a Parigi nel settembre 2007. Da allora la rappresentativa italiana, oggi presieduta dall’avvocato Salvatore Pennisi, è diventata sempre più numerosa e competitiva.

Sempre presente alle prime cinque edizioni dei Mondiali di Rugby per Avvocati disputati a Parigi (2007), Edinburgo (2009), Roma (2010) e Londra (2015), nel 2018 l’Uar ha vinto l'edizione di Chicago superando in una tiratissima finale i colleghi inglesi. Insomma, mettere francesi e inglesi in riga non è mica poco per un rugbysta italiano.

E l'anno dopo (2019), a Parigi, la selezione di “Rugby a sette” dell’UAR, si è aggiudicata la medaglia d’oro alle Olimpiadi per Avvocati, una manifestazione che ha visto professionisti con la toga da ogni parte del mondo confrontarsi in numerose discipline tra cui, appunto, il rugby.

Ora fino al 16 settembre sui campi di Parigi l'UAR, campione in carica dovrà difendere il titolo affrontando i colleghi di Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Francia e di una selezione scozzese e spagnola.

Va da sè che di Coppa in Coppa, di terzo tempo in terzo tempo con il nodo della cravatta sempre più allentato, si cementano amicizie anche intercontibentali che spesso sfociano in collaborazioni professionali. Tutto si lega: coraggio, lealtà, sostegno, spirito di sacrificio e rispetto delle regole, valori dei rugbysti e degli avvocati. Con il sostegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’UAR ha reso stabile negli anni la propria organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive. È oggi costituita da oltre sessanta Avvocati e Studi Legali Associati di gran parte di Italia ed è pronta ad accogliere tutti i Colleghi e studenti rugbysti sul territorio nazionale che intendano far parte dell’Associazione.

Ecco gli avvocati partecipanti al mondiale: Salvatore Pennisi (Presidente), Gianluca Calistri (consigliere), Claudio Ghia (consigliere), Federico Golino (consigliere), Edoardo Alesse (consigliere), Mauro Capone, Salvatore Bernardi, Flavio Cioccarelli, Francesco D’Angelo, Francesco Grillo (capitano), Francesco Monanni (capitano), Alfredo De Angelis (coach), Gigi Longo, Michele Lozza, Emanuele Parrilli, Fabio De Angelis, Nico De Mattei, Enrico Pauletti, Max Guerrini, Alberto Spampinato, Luca Signorelli, Fabrizio Dalè, Antonello Meuti, Matteo Coffaro, Claudio Bova, Fabrizio Armelisasso, Pierfrancesco Fregonese, Simone Colantonio, Lorenzo Cappelletti, Demetrio Colizzi, Ivano Ragnacci, Fabrizio Vecchietti, Alessandro Iacolucci, Paolo Marini, Federico Masilla, Fabio Caldera, Jacopo Maravigna, Riccardo Rossi, Athos Onofri, Enrico Pamphili, Marco Pauletti, Francesco Ascantini, Saverio Colabianchi, Gianandrea Giacometti, Nicolò Maio, Marcello Caione, Stefano Romano, Bob Ghia, Michele Riitano e Antonio Cattarini