Rugbista muore a 42 anni all'ultimo minuto della sua partita d'addio: malore improvviso prima del fischio finale

Javier Cardoso, 42 anni, giocatore argentino di rugby del club Universitario de Santa Fe, è morto a causa di un malore nell'azione conclusiva dell'ultima partita che avrebbe preceduto il suo ritiro. Durante le fasi finali del match contro il Gimnasia de Pergamino, l'arbitro è stato costretto ad allertare urgentemente lo staff medico a bordo campo poiché Cardoso era svenuto in preda a convulsioni.

Mike Tindall, reale britannico partecipa all'Isola dei Famosi inglese. Carlo preoccupato: teme scandali

Malore in campo: muore il rubista Javier Cardoso

Un volta entrato in campo, il medico dello staff sanitario della squadra ha subito ravvisato il quadro clinico critico e quindi avvertito il presidio dell'ambulanza fuori allo stadio, che ha trasportato il 42enne in ospedale in codice rosso. Vani i tentativi di rianimazione, Cardoso era già morto al suo arrivo in ospdeale.

La squadra ha dato l'annuncio circa la dipartita del rugbista sui suoi profili social, esprimendo il rammarico per la perdita e unendosi in un profondo cordoglio con la famiglia di Javier: «La famiglia dell'Universitario Santa Fe vuole esprimere la sua profonda tristezza per la morte di uno dei suoi giocatori, Javier Cardoso, un grande compagno di squadra, un ottimo amico e una persona fantastica. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore».

Il rugby femminile verso il Mondiale, Morelli: «In Nuova Zelanda per la crescita del nostro movimento». Le gare delle azzurre su Sky