Ruby, le verità di Karima El Mahroug in un libro: «Non sono una prostituta. Mio padre violento mi mise la testa nel water»

«Non sono una prostituta». L'affermazione, perentoria, arriva poche righe dopo l'inizio del libro "Karima" che sarà presentato domani a Milano da Karima El Mahroug, conosciuta come Ruby, scritto con la giornalista Raffaella Cosentino. Un'affermazione spiegata meglio poco dopo: «Ho fatto la ragazza immagine, la cubista (...) ho frequentato la casa del presidente Berlusconi, ho dormito molte notti su una panchina, sono scappata da 18 comunità. Ho camminato pericolosamente sull'orlo di un burrone, avrei potuto cadere e non sono caduta. Avrei potuto fare la prostituta, ma non l'ho fatto».

Una posizione che viene ribadita più volte nel libro, anche nella seconda parte, quando l'ex Ruby fa riferimento alle vicende processuali che si sono concluse ieri con l'assoluzione di Silvio Berlusconi e di tutti gli altri imputati: «Ero ufficialmente parte lesa, ma di fatto un giudizio su di me era stato già emesso: una prostituta minorenne (...) La prostituzione era data per scontata, un dato di fatto».

Le cene ad Arcore

Karima ricorda anche come andò la prima cena ad Arcore: «Il Presidente mi offrì il posto accanto a lui e gli occhi addosso delle altre ragazze un po' mi mettevano in imbarazzo. Iniziò la cena e mi fu chiesto di presentarmi: avevo la risposta già collaudata: "Mi chiamo Ruby Hayek, sono metà egiziana e metà brasiliana, ho ventiquattro anni. Mia madre è una cantante molto famosa in Egitto"». La cena viene descritta come intervallata da barzellette, canzoni cantate dal padrone di casa, vociare. Poi Ruby decide di andar via e parla con l'ex premier: «Mi sento un po' a disagio e poi è San Valentino e vorrei fare una sorpresa al mio fidanzato». «Va bene vai pure, ci vedremo una prossima volta» le risponde Berlusconi dandole una busta con 2.000 euro.

Ci saranno quindi altre cene e altre feste: «Io mi sono esibita ballando la danza del ventre più di una volta, indossando un vestito regalato al Presidente da Gheddafi. Ballare con un vestito così prezioso mi inorgogliva, mi faceva sentire importante».

Le violenze del padre

La prima parte del libro è invece dedicata alla sua infanzia trascorsa inizialmente a Fquih Ben Salah, paesino del Marocco in cui è nata il primo novembre del '92. Poi il trasferimento a Béni Mellal e infine l'approdo in Italia, dove il padre si era trasferito negli anni '70 per lavorare in una fabbrica del nord. La famiglia si ricongiunge in Calabria, a Badolato Superiore, il 14 marzo 2001. Karima è felice perché finalmente può vivere con il padre, che però si trasforma in un uomo sempre più violento: «Le botte - si legge nel libro - erano la soluzione per ogni cosa». Particolarmente doloroso uno degli episodi raccontati da Karima: «Mi prese tirandomi per i capelli e infilò la mia testa nel water, affondando il mio viso sui miei bisogni e tirando poi lo sciacquone. L'umiliazione fu profonda». Il libro sarà presentato all'Hotel Diana, in viale Piave, alle 11.30.