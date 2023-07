Ruben Biskupec, morte misteriosa in Olanda del 25enne ingegnere di Modena esperto in cybersicurezza, aveva giocato a rugby e football Usa

Ruben Biskupec morto in Olanda: il 25enne ingegnere informatico di origini croate e cresciuto a Modena dove ha giocato sia a rugby sia a football americano, è deceduto in un ospedale a Eindhoven, nel Brabante Settentrionale. Nei paesi Bassi "Biska" (così lo chiamavano gli amici) si stava specializzando in sicurezza informatica, cybersicurezza. Le circostanze del decesso non sono state rese note dalle autorità olandesi. Il giovane, che si trovava in Olanda per motivi di studio e di lavoro, era molto conosciuto nella città emiliana sia per i trascorsi sportivi sia per il ristorante pizzeria Taurus in via Fratelli Rosselli gestito dalla famiglia e in cui aveva lavorato anche lui. I genitori hanno raggiunto l'Olanda per capire che cosa sia accaduto.

Per quello che si sa finora, le condizioni di salute del giovane ingegnere erano ottime. Ruben Biskopec aveva seguito la trafila delle giovanili del Modena Rugby dove si era messo in luce fino af arrivare alla prima squadra in serie B: giocava nel ruolo di trequarti. Poi il passaggio ai Vipers sempre di Modena dove entrava in campo soprattutto quando c'era da calciare fra i pali o per conquistare terreno (punter).