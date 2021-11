Rossano Rubicondi morto, il dolore di Ivana Trump. L'ex moglie: «Sono devastata»

Lunedì 1 Novembre 2021, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 15:42

«Sono devastata»: così Ivana Trump, 72 anni, ha commentato la notizia della morte di Rossano Rubicondi, attore e modello stroncato a 49 anni da un melanoma, sposato nell'aprile del 2008 per un un breve periodo dopo una frequentazione durata sei anni.

Come è morto Rossano Rubicondi? Melanoma fatale, ecco cosa dicono amici e colleghi

Rossano Rubicondi, il ricordo di Simona Ventura a Citofonare Rai2: «Avevi un sorriso che entrava come un coltello nel cuore»

Il commento è stato affidato al settimanale statunitense People dopo l'annuncio della scomparsa di Rubicondi dato via social, per prima, venerdì scorso, da Simona Ventura. Ivana Trump, ex modella e moglie di Donald Trump dal 1977 al 1992 (dal loro matrimonio sono nati tre figli, Donald jr., Ivanka ed Eric), divorziò dopo meno di un anno da Rubicondi. Il matrimonio, celebrato a Palm Beach, in Florida, fece molto parlare per la caratura dei due personaggi e non solo: notevole la differenza di età tra i due, oltre vent'anni. Ma a segnare le sorti del matrimonio sarebbero state più che altro le pressioni dei figli di Trump, almeno secondo le voci rimbalzate dagli Usa.

Le pressioni dei figli di Trump

Sempre secondo People, le nozze di Mar-a-lago, evento da tre milioni di dollari, rischiarono di saltare la sera prima a causa di divergenze sugli accordi pre-matrimoniali. "I figli di Ivana e Donald si sono opposti al matrimonio per paura che lui la stesse usando per i suoi soldi", ha confidato infatti a People una fonte riservata. Al momento del divorzio - secondo il settimanale statunitense - Ivana Trump avrebbe ricevuto 21 milioni di dollari dal magnate americano, poi presidente degli Stati Uniti d'America, il 45°, dal 2017 al 2021. Ma la storia tra Rossano e Ivana, secondo fonti vicine ai due, era legata ad altro. "Sono molto entusiasta di sposare Ivana. È una donna straordinaria, intelligente, sexy, divertente e astuta donna d'affari. Ci divertiamo molto insieme". Così Rubicondi raccontò, all'epoca, quella storia d'amore durata a lungo. Molto meno, invece, sarebbe durato il loro matrimonio.