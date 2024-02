Sanremo 2024, Rose Villain: «L'amore perfetto non esiste. Con mio marito è una storia "tossica" che mi fa ancora soffrire...»

Per Rose Villain «l’amore perfetto, quello delle favole, non esiste». La cantante, vero nome Rosa Luini, arrivata a Sanremo dopo l'esperienza al fianco di Achille Lauro crede «che in ogni relazione, anche in quelle che poi magari durano tutta la vita, ci sia un po’ di dolore, di “tossicità”». A Di Più Tv racconta che: «Io sono innamoratissima di mio marito, insieme stiamo bene, anche perché condividiamo, anche il lavoro. Eppure anche questa storia mi ha fatto soffrire e a volte mi fa soffrire ancora: perché, anche se nella vita sono una donna forte, quando amo davvero io un po’ mi annullo, divento gelosa, perdo il mio equilibrio. Ed è proprio di questo che parlo nel mio brano con cui debutto a Sanremo».

Sul palco del teatro Ariston Rose dopo l'esordio con Fragole oggi canta Click Boom, un brano cui ha lavorato con suo marito, che è un noto produttore musicale e si chiama Andrea Ferrara, in arte Sixpm. «Andrea e io stiamo insieme da nove anni e ci siamo sposati nel 2022», continua Rose Villain. «Siamo entrambi di Milano, però ci siamo conosciuti a New York», dove ha vissuto 14 anni dopo il diploma.

Ma Andrea non è solo il suo compagno di vita. È anche il suo produttore. «È bello perché lui mi capisce totalmente, condividiamo tutto, le gioie ma anche le delusioni, le frustrazioni. Però, visto che abbiamo entrambi due caratteri forti, a volte quando siamo in sala di registrazione litighiamo. E se lui quando torniamo a casa riesce subito a dimenticare tutto, e torna a essere il marito meraviglioso di sempre, io spesso gli tengo il muso».

Sanremo 2024, scaletta quarta serata: arrivano le cover (e duetti). Da Lorella Cuccarini co-conduttrice ad Arisa e Gigi D'Agostino, tutti gli ospiti

È dal 2001 che sogna di salire sul palco del Teatro Ariston. Da quando ha visto Elisa, la sua voce, l'interpretazione di Luce. «"Anch'io, un giorno, sarò lì” mi sono detta. Sì, perché io sogno di fare la cantante fin da quando ero bambina, non ho mai avuto un “piano B”. E sono stata fortunata, perché la mia famiglia mi ha sempre sostenuta e supportata in quella che, all’inizio, poteva anche sembrare solo una follia».

Suo padre è Franco Luini un imprenditore, proprietario del celebre marchio di borse, zaini e accessori Tucano. Mentre sua mamma, Fernanda Melloni, è scomparsa nel 2017 per colpa di un brutto male: «Per mamma ho scritto anche una canzone, Monet, perché lei aveva l’abitudine di fotografare l’alba e il tramonto, ogni giorno», racconta Rose Villain. «Ancora oggi non riesco a cantarla senza commuovermi».

Ora il Festival di Sanremo poi un nuovo disco, «che considero il migliore che abbia mai fatto - racconta ancora a Di Più Tv - Uscirà l’8 marzo e si intitolerà Rosa Sakura. È una sorta di “seguito” del mio disco precedente, Radio Gotham, che è uscito nel gennaio scorso e ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera, facendomi avvicinare al pubblico come non mi era mai successo».