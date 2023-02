Domenica 5 Febbraio 2023, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 11:36

Non le basta essersi qualificata nella Champions League del pop mondiale: ora Rosalía vuole primeggiare. 30 anni, 20 milioni di copie vendute a livello mondiale, 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 1,7 miliardi di streams per il suo ultimo album Motomami, un Grammy Award e 11 Latin Grammy vinti in cinque anni: sono solo alcuni dei numeri della popstar catalana, tra le più influenti della sua generazione, capace di rendere il flamenco un fenomeno globale contaminando la tradizione musicale iberica con sonorità r&b, ritmi elettronici e un'attitudine hip hop. Stasera a Los Angeles ma da noi sarà l'alba di domani, per via del fuso orario Rosalía proverà a portarsi a casa il secondo Grammy Award della sua carriera. Candidata al Miglior album rock o alternativo latino con Motomami, la cantautrice arriva alla Crypto.com arena, sul palco dei premi musicali più ambiti (occhio a Beyoncé, che ha fatto incetta di nomination, 9 in tutto i Maneskin sognano invece di scrivere la storia diventando i primi italiani a vincere il premio come Miglior nuovo artista dell'anno), da favoritissima alla vittoria.

Whitney Houston: il trauma degli abusi, la dipendenza e il talento. Al cinema il film che svela i segreti della diva del pop

E con un singolo, LLYLM (sta per Lie Like You Love Me), appena uscito, con il quale ha esplicitamente dichiarato di puntare a conquistare il music biz americano, cantando per la prima volta un ritornello in inglese ha sempre scritto in spagnolo e facendosi produrre da Shellback, già al fianco di superstar del pop a stelle e strisce d'alta classifica come Britney Spears, Pink, i Maroon 5, Taylor Swift, Ariana Grande e Justin Timberlake: in dieci giorni ha totalizzato su Spotify 15 milioni di ascolti a livello globale.

RECORD

Difficile che stanotte tradisca le aspettative, lei che con la sua musica ha già fatto crollare il regno di Jennifer Lopez e Shakira a colpi dei record conquistati sulle piattaforme di streaming, spianando la strada del successo a tutte le altre nuove reginette della scena da Camila Cabello e Kali Uchis a Maria Becerra instillando nel latin pop gocce di orgoglio femminista. A una settimana dalla pubblicazione, lo scorso marzo, Motomami è diventato con 80,4 milioni di streams totalizzati in sette giorni l'album di un'artista femminile in lingua spagnola più ascoltato in una settimana nella storia di Spotify. Non solo. Il disco, il terzo della carriera di Rosalía Vila Tobella (è il suo vero nome), dopo Los ángeles e El mar querer, è stato anche il più ascoltato del 2022 su Spotify tra tutti quelli realizzati da un'artista donna. Con il fidanzato Rauw Alejandro, 30enne cantautore portoricano considerato il principino della nuova scena latin pop, compone una coppia da oltre 80 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Non è certo lui l'uomo al quale si rivolge la protagonista di LLYLM, una donna che soffre perché non si sente sufficientemente amata: i due sui social vantano 40 milioni di follower complessivi su Instagram si mostrano affiatatissimi.

Irene Cara, morta la cantante e attrice famosa per “What a feeling” in “Flashdance”: aveva 63 anni



INTENZIONI

«Questa rivendicazione delle donne e della femminilità è implicita nelle mie intenzioni», spiega Rosalía, che i fan italiani potranno vedere di nuovo in azione su un palco della penisola il prossimo 23 giugno, quando a distanza di sei mesi dallo show dello scorso dicembre al Forum di Assago la star si esibirà al festival i-Days di Milano, all'Ippodromo Snai. All'universo femminile ha dedicato l'intero Motomami: «È il ritratto di una figura femminile, ne racconto coraggio e debolezze: moto significa forte e si riferisce all'aggressività, mentre mami alla fragilità. Sarei molto felice se questo disco fornisse un contrappeso agli artisti maschili che in molti generi esaltano la misoginia e il loro essere macho». Con il nuovo singolo in inglese ha spalancato ulteriormente al grande pubblico le porte del suo mondo, continuando a celebrare le sue radici musicali ma con un'attitudine ancora più pop del citazionismo di Motomami, in cui campionava addirittura brani tradizionali semisconosciuti al pubblico extra-iberico come La Niña de Fuego di Manolo Caracol il cantante spagnolo, morto nel 1973, considerato il re del flamenco e Delirio de Grandeza del cubano Justo Betancourt: «Vorrei che la mia carriera fosse una lettera d'amore a tutta la musica che amo».