Uomini e donne, Rosa Perrotta e le nozze con Pietro Tartaglione: «Ecco come sarà il mio abito»

Ultimo aggiornamento: 7 Novembre, 09:47

“Ovviamente per scaramanzia non posso entrare nei dettagli. Vi dico solo che sarà bianco ed elegante”, l’ex tronista ed ex naufraga in honduras sull'Isola dei Famosiè pronta alle nozze col fidanzato, conosciuto proprio sotto i riflettori di “Uomini e donne”,di Maria De Filippi. Per coronare il sogno d’amore sarà celebrato un grande matrimonio con Rosa in abito bianco: “Ho già trovato lo stilista a cui mi affiderò e stiamo lavorando assieme affinché sia meraviglioso”.LEGGI ANCHE Irama e Giulia de Lellis, la De Filppi svela il gossip a Tu si Que Vales Quando guarderà il fidanzato negli occhi durante la cerimonia è sicura che scoppierà a piangere: “Sicuramente sì – ha fatto sapere in un’intervista a “Novella2000” - Lo amo troppo e non smetterò mai di dimostrarglielo. Quel giorno sarà per me il più bello in assoluto. Chi si emozionerà tantissimo sarà sicuramente mia madre che stravede per Pietro e non vede l’ora di vederci marito e moglie”.Ultimante hanno fatto una “prova” del grande giorno: “Recentemente siamo stati ospiti a un evento a Napoli dedicato al wedding, e non siamo riusciti a trattenere le lacrime. Vederci in abito da poi è stata molto emozionante e ci auguriamo di vivere il fatidico giorno con la stessa intensità”.Per il viaggio di nozze, data la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, non vuole raggiungere mete esotiche: “Per quanto mi riguarda, avendo partecipato al reality, il mare è l’ultima cosa che voglio vedere. Per questo preferisco le metropoli”.