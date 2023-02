Ronciglione festeggia con i genitori di Marco Mengoni la vittoria di Sanremo

Martedì 14 Febbraio 2023, 12:51

Grande festa a Ronciglione per la vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo. Come sottolineato dallo stesso Marco oggi a Domenica In, del resto, le radici sono importanti: «Sono Marco Mengoni - ha risposto all'artista alla domanda diretta sul senso del successo - sono nato a Ronciglione, un paese di 8000 abitanti. E sono cresciuto con mio nonno, tra orto e animali». Proprio nel piccolo paese della Tuscia, nel corso del mese di febbraio, si festeggia tra l'altro il celebre Carnevale: la festa in questi giorni sarà quindi doppia, tra sfilate e vittoria al Festival di uno dei propri cittadini. Sempre a Domenica In, non a caso, Mengoni ha raccontato di aver telefonato alla mamma ma di non aver ricevuto risposta. «Ho chiamato mia mamma – dice Marco Mengoni – ma non mi ha risposto. Per ben due volte. Ad un certo punto mi ha risposto e mi ha detto che stavano festeggiando in piazza e non poteva rispondermi. Sono rimasti in piazza fino alle cinque di mattina».

