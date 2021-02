Cristiano Ronaldo, il gatto di CR7 Georgina investito da un'auto: «Un mese e mezzo in terapia intensiva»

Ronaldo e Georgina (soprattutto Georgina) sono da settimane in apprensione per la sorte del loro gatto Pepe, che è stato investito da una macchina a Torino e ha rischiato seriamente di morire. Il felino è un preziosissimo esemplare di razza Sphynx, come quello che da qualche anno vive in casa di Francesco Totti, per scelta di Ilary Blasi. Gatti che possono anche avere un valore di 2.500 euro. Anche nel caso di Ronaldo l'animale è stato fortemente voluto dalla sua compagna, la modella Georgina Rodriguez, e a suo tempo si disse che il campione della Juventus non fosse per nulla entusiasta dell'arrivo di quel quadrupede dall'estetica discutibile, rugoso e pressoché privo di pelo.

L'incidente ha comunque messo in ansia l'intera famiglia. A parlarne è stata Georgina in un'intervista rilasciata alla rivista spagnola InStyle. Pepe (il nome scelto coincide curiosamente con quello di un ex compagno di squadra di CR7 a Madrid) è scappato di casa ed è finito sotto un'automobile. «Mi ha fatto prendere un enorme spavento» ha raccontato Georgina. «Stava quasi morendo, e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo in Spagna». Il trasferimento sarebbe stato necessario soprattutto per evitargli la convalescenza in casa con gli esuberanti figli di Ronaldo. «I bambini non si rendevano conto che era malato e volevano giocarci». Secondo qualcuno il gatto sarebbe stato trasportato da Torino a Madrid con un volo privato.

